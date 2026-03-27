Κόσμος

Νεκρός στη Φλόριντα ο CEO Davide Veglia: Σκάφος τους χτύπησε και τους εγκατέλειψε – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος γιος του

Ο 14χρονος προσπαθούσε να μείνει στην επιφάνεια του νερού κρατώντας τον πατέρα του μέχρι να φτάσουν οι αρχές
Το ύποπτο για το θανατηφόρο περιστατικό με εγκατάλειψη σκάφος
Τραγικό τέλος είχε η βόλτα ενός επιχειρηματία με τον ανήλικο γιο του στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όταν σκάφος τους χτύπησε και εγκατέλειψε το σημείο.

Ο Davide Veglia, ιδρυτής της εταιρείας ABTS Convention Services, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης 25.03.2026, όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος έπεσε πάνω στη μικρή λέμβο στην οποία επέβαινε, στη θαλάσσια περιοχή Biscayne Bay, νότια του Μαϊάμι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, πατέρας και γιος έπεσαν στο νερό. Ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι, ενώ ο πατέρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

 

Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος που προκάλεσε το δυστύχημα εγκατέλειψε αμέσως το σημείο. Περιγράφεται ως σκάφος μήκους περίπου 6 έως 9 μέτρων, πιθανόν σκούρου μπλε χρώματος, με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο χειριστής του.

Δύο νεαροί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο άκουσαν τις φωνές του παιδιού και έτρεξαν να βοηθήσουν. Όπως ανέφεραν, ο 14χρονος προσπαθούσε να μείνει στην επιφάνεια του νερού κρατώντας τον πατέρα του μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του σκάφους και του οδηγού, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις.

Συγγενείς και φίλοι του επιχειρηματία είναι συγκλονισμένοι, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, που έφυγε άδικα και πρόωρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo