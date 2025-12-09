Κόσμος

Νεκρός βρετανός στρατιωτικός στην Ουκρανία σε δοκιμές όπλων – «Τραγικό δυστύχημα» λέει το Λονδίνο

Ο στρατιώτης παρακολουθούσε τη δοκιμή ενός νέου αμυντικού συστήματος των ουκρανικών δυνάμεων, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, όταν σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό
Βρετανοί στρατιώτες
REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Η Βρετανία βρίσκεται σε σοκ. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη (09.12.2025) ότι ένας στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία κατά την αξιολόγηση μιας νέας αμυντικής δυνατότητας που αναπτύσσουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το δυστύχημα, το οποίο οι αρχές στη Βρετανία χαρακτήρισαν «απολύτως τραγικό», συνέβη μακριά από τις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας, ενώ ο στρατιώτης παρακολουθούσε μια τεχνική δοκιμή. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του όπλου που δοκιμαζόταν ή το σώμα στο οποίο υπηρετούσε ο στρατιωτικός, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε «συντετριμμένος» από τον θάνατο του στρατιωτικού και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του. Οι αρχές ανέφεραν ότι η οικογένεια ενημερώθηκε άμεσα.

Στρατιωτική παρουσία της Βρετανίας στην Ουκρανία

Η στρατιωτική παρουσία της Βρετανίας στην Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής, σημειώνει η Daily Mail. Το Λονδίνο δεν αποκαλύπτει πόσοι Βρετανοί στρατιώτες επιχειρούν στη χώρα, αν και αμερικανικά έγγραφα που διέρρευσαν το 2023 ανέφεραν περίπου 50 μέλη των ειδικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος.

Στην Ουκρανία βρίσκονται επίσης μικρές ιατρικές ομάδες και προσωπικό που προστατεύει τη βρετανική διπλωματική αποστολή. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 40 Βρετανοί που πολέμησαν υπέρ της Ουκρανίας έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του δεν θα παραχωρήσει καμία περιοχή στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Σύνταγμα, ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε οι ηθικές αρχές επιτρέπουν έναν τέτοιο συμβιβασμό. Μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στο Politico, κάλεσε για ακόμη μία φορά το Κίεβο να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα περιλάμβανε παραχώρηση εδαφών, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα διατηρεί «το στρατηγικό πλεονέκτημα».

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση, το Λονδίνο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του: τον Οκτώβριο, ο Τζον Χίλι είχε επιβεβαιώσει ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού σε υποστήριξη της Ουκρανίας.

