Νέο ξέσπασμα Τσελίκ κατά Καμμένου! «Αλαζόνας πολιτικός κωμικός» – «Υπενθυμίζουμε στον Τσίπρα ότι η ανομία και η πρόκληση γίνονται από τον δικό του υπουργό»

Στο στόχαστρο του Ομέρ Τσελίκ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πάνος Καμμένος. Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Άγκυρας χαρακτήρισε τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας «αλαζόνα πολιτικό κωμικό». Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τσελίκ είχε αποκαλέσει τον Καμμένο «άμυαλο».

Στο Twitter, αρχικά ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι συχνά λέγεται πως η αλληλεγγύη στην ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις αρχές της κοινής στάσης και στη συνέχεια τόνισε ότι η αλληλεγγύη της Ενωσης σε Ελλάδα και Κύπρο δεν βασίζεται σε αρχές.

We often express that the so-called EU solidarity, which means taking joint action, should be based on principles and it should not be a kind of neighbourhood solidarity. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2018

Supporting an EU country unconditionally within the so-called EU solidarity even it is in the wrong makes it only a neighbourhood solidarity. This diminishes EU’s credibility. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2018

Αν γινόταν αυτό, η ΕΕ θα έπρεπε να καταδικάσει τις δηλώσεις και τις ενέργειες «του προσώπου που φέρει τον τίτλο «Ελληνας υπουργός Αμυνας’’», συνέχισε ο Τσελίκ, που στη συνέχεια χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις σε βάρος του κ. Καμμένου.

If EU behaves on basis of “neighourhood solidarity” instead of political values, then it will lose its most basic argument. EU’s moral highground comes from principles it champions. While calling for everyone to sign up to these principles, EU must follow them first and foremost. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2018

Παρακολουθούμε τις δηλώσεις Τσίπρα…

«Αυτός ο «πολιτικός κωμικός»που φέρει τον τίτλο «Ελληνας υπουργός Αμυνας» διαρκώς προκαλεί. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη συναίνεσή της σε αυτόν τον προβοκάτορα, που μιλά για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων έναντι της Τουρκίας. Παρακολουθούμε τις δηλώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού Τσίπρα για τις πολιτικές και νομικές αρχές σε διάφορα ζητήματα. Υπενθυμίζουμε ότι η ανομία και η πρόκληση γίνονται από τον δικό του υπουργό», συνέχισε ο Τσελίκ με απανωτές αναρτήσεις.

This “political comedian” who bears the title of Defence Minister of Greece is constantly making provocations. By remaining silent, Greek government approves this provocateur who talks about enhancing military build-up against Turkey. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2018

We follow Greek Prime Minister Tsipras’ statements on political and legal principles in various fields. We remind him that lack of principles and provocations come from his own minister. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2018

Αμέσως μετά ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι ενώ η ΕΕ υπενθυμίζει στον κόσμο τις πολιτικές αρχές, δεν μπορεί να αγνοήσει τον υπουργό Αμυνας. «Πρέπει να καταδικάσει αυτό το πρόσωπο. Πρέπει να προειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση. Οι αρχές είναι για όλους, δεν μπορούν να αγνοούνται ενώπιον των άδικων συμπεριφορών των μελών της», τονίζει, διαφορετικά πρόκειται για κενή αλληλεγγύη.