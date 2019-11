Νέο… Live Aid! Από Metallica μέχρι Miley Cyrus σε παγκόσμια συναυλία για την κλιματική αλλάγη

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις 26 Σεπτεμβρίου του 2020 θα δοθεί μία μεγάλη συναυλία, ταυτόχρονα στις πέντε ηπείρους.

Με την 10ωρη συναυλία «Global Goal Live: The Possible Dream» θα αναβιώσουν στιγμές από το θρυλικό «Live Aid», -που πραγματοποιήθηκε το 1985 για να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία, εξαιτίας του οποίου πέθαναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι-, και θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής στιγμής, μεταξύ των οποίων οι: Metallica, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Eddie Vedder, Muse, Queen, Alicia Keys, Billie Eilish, Coldplay, Cyndi Lauper, HER, Janelle Monae, Lizzo, Miley Cyrus, Ozuna, Pharrell Williams, Shawn Mendes και Usher.

Οι Metallica δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στην συναυλία: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα εμφανιστούμε ζωντανά σε μία από αυτές τις συναυλίες μαζί με τους Billie Eilish, Coldplay, Eddie Vedder, Muse, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams και πολλούς άλλους ταυτόχρονα σε όλον τον κόσμο».

Μεταξύ των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης είναι οι: Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman, Idris Elba, Jill Vedder, Katie Holmes, Rachel Brosnahan, Trevor Noah και Uzo Aduba.

Το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN) εκτιμά ότι οι φτωχότερες 59 χώρες του κόσμου χρειάζονται τουλάχιστον 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να επιτύχουν τους Παγκόσμιους Σκοπούς, σύμφωνα με τον Global Citizen.

«Το τέλος της φτώχειας είναι μπροστά μας», αναφέρεται σε δήλωση στην ιστοσελίδα του Global Citizen. «Εφόσον προσφέρουμε επιπλέον 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αλλά για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε κυβερνήσεις, εταιρείες, φιλάνθρωπους και, το σημαντικότερο, εσάς, να αναλάβουμε όλοι μαζί δράση τώρα για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη. Να γίνει πραγματικότητα το όνειρο».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση GlobalGoal2020.com.