Νέο βίντεο ισραηλινού όμηρου στη Γάζα: «Είμαι στο χείλος του θανάτου»

Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο που δημοσίευσε η Ισλαμική Τζιχάντ δείχνει τον Ρομ Μπρασλάφσκι, έναν 22χρονο Ισραηλινό όμηρο στη Γάζα, σε δραματική κατάσταση. Οι γονείς του περιγράφουν τη φρίκη που βιώνουν.

Σε απόσπασμα διάρκειας έξι λεπτών που δόθηκε στη δημοσιότητα με την άδεια της οικογένειάς του, ο νεαρός Ισραηλινός όμηρος στην Γάζα κλαίει, περιγράφοντας τη φριχτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Υποφέρω τρομερά, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να περπατήσω», λέει ο 22χρονος όμηρος. «Δεν έχουμε πια ούτε φαγητό ούτε νερό. Παλιά μου έδιναν κάτι, σήμερα τίποτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω. Πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ», εκλιπαρεί.

“My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I’ve been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn’t look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink…

Three…