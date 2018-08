Ήταν μόλις χθες, Πέμπτη 23.08.2018, όταν ο Μάικ Πομπέο διόριζε νέο ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον στη Βόρεια Κορέα τον Στιβ Μπίγκαν. Μάλιστα, ο Μάικ Πομπέο ανακοίνωσε πως και οι δύο τους επρόκειτο να επισκεφθούν μαζί την επόμενη εβδομάδα την Πιονγκγιάνγκ. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε… διαφορετική άποψη!

Και την ανακοίνωσε πού αλλού; Στο Twitter.

Δείτε τις αναρτήσεις του Τραμπ

Τονίζει χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος: «Ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να μην μεταβεί στην Βόρεια Κορέα, αυτή την περίοδο, επειδή νιώθω πως δεν κάνουμε επαρκή πρόοδο, με σεβασμό στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου…».

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

«… Επιπρόσθετα, λόγω της πολύ πιο σκληρής εμπορικής κατάστασής μας με την Κίνα, δεν πιστεύω ότι βοηθούν με την διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης όπως έκαναν παλιά (παρά τις κυρώσεις του ΟΗΕ που βρίσκονται σε ισχύ)…», συνπληρώνει.

…Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Για να καταλήξει: «Ο υπουργός Πομπέο ανυπομονεί να μεταβεί στην Βόρεια Κορέα στο κοντινό μέλλον, πιθανότατα όταν οι εμπορικές μας σχέσεις με την Κίνα αποκατασταθούν. Στο μεσοδιάστημα, θα ήθελα να στείλω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου και τον σεβασμό μου στον πρόεδρο Κιμ. Ανυπομονώ να τον δω σύντομα!».

…Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει δημοσίως την απογοήτευσή του για την έλλειψη συγκεκριμένης προόδου σε ό,τι αφορά την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας.

Τι θα… έκανε ο Πομπέο στον Κιμ Γιονγκ Ουν

«Ο Στιβ θα καθοδηγεί την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βόρεια Κορέα και τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τον στόχο του προέδρου Τραμπ για την οριστική, πλήρως επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, όπως συμφωνήθηκε από τον Κιμ Γιονγκ Ουν» έλεγε χθες στους δημοσιογράφους ο Πομπέο.

«Εκείνος κι εγώ θα μεταβούμε στη Βόρεια Κορέα την επόμενη εβδομάδα για να επιτύχουμε περαιτέρω διπλωματική πρόοδο προς τον στόχο μας«, πρόσθετε, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αυτό επρόκειτο να είναι το τέταρτο ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη Βόρεια Κορέα και το δεύτερο μετά την ιστορική σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουνίου μεταξύ του Τραμπ και του Κιμ στη Σιγκαπούρη.

Ο Στιβ Μπίγκαν, 55 ετών, ήταν μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, αρμόδιος για διεθνή θέματα, της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Έχει κυβερνητική και διπλωματική εμπειρία αφού μετείχε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Μπους, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν επίσης σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου της Γερουσίας Μπιλ Φριστ.

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί σε μια προσπάθεια να πείσουν τη βορειοκορεατική ηγεσία να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό της…

Φωτογραφίες αρχείου: Reuters