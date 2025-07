Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα – Είναι ένα κραυγαλέο ψέμα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε εκ νέου ότι στη Λωρίδα της Γάζας «δεν υπάρχει πείνα», απορρίπτοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό του αποκλεισμού και τις αναφορές περί λιμού.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για την Γάζα σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, παρουσία της Πόλα Γουάιτ, επικεφαλής του Faith Office του Λευκού Οίκου.

«Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι πως εφαρμόζουμε εκστρατεία πείνας στη Γάζα. Τι κραυγαλέο ψέμα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική πείνας στη Γάζα και δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

