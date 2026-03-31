Νετανιάχου: «Είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων του Ιράν, σκοτώσαμε χιλιάδες Φρουρούς της Επανάστασης»

Απέφυγε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις δηλώσεις που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκρινε ότι οι περισσότεροι από τους μισούς στόχους του αμερικανοϊσραηλινού μετώπου στο Ιράν έχουν ήδη καταρριφθεί τονίζοντας πως το καθεστώς έχει ήδη αποδυναμωθεί.

Με το μήνυμα πως Ισραήλ και ΗΠΑ κατάφεραν πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε πως έχουν ήδη σκοτώσει χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης ενώ διαβεβαίωσε πως η βιομηχανία όπλων της Τεχεράνης είναι ένα «βήμα» πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή. «Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», τόνισε συγκεκριμένα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός εξηγώντας πως τα «μισά του δρόμου» είναι «όροι αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη όροι διάρκειας».

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», διαβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το Ιράν στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», συνέχισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Άγνωστο το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ξανά νωρίτερα χθες ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «εβδομάδες» μάλλον, παρά «μήνες», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεννόηση με ανθρώπους στην ιρανική κυβέρνηση, χωρίς να εξηγήσει σε ποιους αναφέρεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για στρατιωτικές επιχειρήσεις 4 ως 6 εβδομάδων. Οι αρχικές προβλέψεις του πάντως για τερματισμό του πολέμου μέσα σε 4 εβδομάδες έπεσαν «έξω», μιας και ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στην 4η εβδομάδα του.

«Εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σπεύδοντας να συμπληρώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», επιχειρηματολόγησε.

Την προηγουμένη, ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε πως έχει ήδη επιτύχει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς οι οποίοι σκότωσαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου τον ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ και πολλούς κορυφαίους αξιωματούχους και πολλούς ακόμη κατόπιν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.