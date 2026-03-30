Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν θα καταρρεύσει εσωτερικά, δεν βάζω χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου

Την πεποίθησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταρρεύσει τελικά εξέφρασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στον συντηρητικό αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό «Newsmax». Παρ’ όλα αυτά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι αυτός δεν είναι ο στόχος του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά της Τεχεράνης.

Μιλώντας στο κανάλι «Newsmax», ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι «πιστεύω ότι το καθεστώς του Ιράν θα καταρρεύσει εσωτερικά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι απλώς να αποδυναμώνουμε τη στρατιωτική τους ικανότητα, να αποδυναμώνουμε την πυραυλική τους ικανότητα, να αποδυναμώνουμε την πυρηνική τους ικανότητα και επίσης να τους αποδυναμώνουμε από μέσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε, παράλληλα, ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν αποτελεί τον δηλωμένο στόχο του πολέμου.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η πολεμική προσπάθεια έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο.

«Έχει σίγουρα ξεπεράσει το μισό της διαδρομής», είπε, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να τελειώσει η σύγκρουση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρότεινε, επίσης, μία παράκαμψη για τη Μεσόγειο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, υποδηλώνοντας μία αλλαγή στις στρατηγικές ανακατεύθυνσης του πετρελαίου.

“The question is, will the West wake up?”



Η κλιμάκωση έρχεται εν μέσω της εντεινόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την περιφερειακή επιρροή και τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.