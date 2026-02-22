Νετανιάχου: «Εξάγωνο συμμαχιών με Ελλάδα και Κύπρο ενάντια στους ριζοσπάστες εχθρούς της Μέσης Ανατολής»

Τη βούληση του Ισραήλ να οικοδομήσει ένα δίκτυο συμμαχικών κρατών, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος, απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «ριζοσπαστικούς» αντιπάλους, αποκάλυψε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής (22.02.2026).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα- ουσιαστικά ένα είδος εξαγώνου συμμαχιών- εκτός ή εντός της Μέσης Ανατολής», που θα απαριθμεί την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

«Η πρόθεση εδώ είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες», εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσδιορίζοντας τον στόχο:

«Τόσο ο ριζοσπαστικός σιιτικός άξονας, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά, όσο και ο αναδυόμενος άξονας, ο ριζοσπαστικός σουνιτικός άξονας».

Αναφερόμενος στο συμμαχικό εξάγωνο, ο Νετανιάχου τόνισε πως «όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται μία διαφορετική οπτική γωνία και η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλους καρπούς και, φυσικά, να διασφαλίσει επίσης τη δύναμή μας και το μέλλον μας».

Κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, ο Νετανιάχου έκανε γνωστό ακόμα ότι ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι θα φτάσει στη χώρα στις 25 Φεβρουαρίου για επίσημη επίσκεψη που θα οδηγήσει σε στενότερη «οικονομική συνεργασία, διπλωματική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας».

«Σημειώνω επίσης έναν άλλο ειδικό τομέα συνεργασίας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, «αφού θα προωθήσουμε τη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην κβαντική».

Ο Μόντι πρόκειται να απευθυνθεί στην Κνεσέτ (σ.σ. ισραηλινή Βουλή), και οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Γιαντ Βασέμ (σ.σ. μουσείο και αναμνηστικός χώρος αφιερωμένος στο Ολοκαύτωμα) και θα παραστούν σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ.