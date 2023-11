«Απασφάλισε» κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι «υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς», απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ότι το Ισραήλ είναι «κράτος-τρομοκράτης» που διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αποκαλεί κράτος-τρομοκράτη το Ισραήλ, αλλά οι πράξεις του δείχνουν ότι ο ίδιος υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τη δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Times of Israel και το Al Jazeera.

«Δεν αποδεχόμαστε το κήρυγμα» του Ερντογάν, υπογραμμίζει ο Νετανιάχου στις δηλώσεις του, υπενθυμίζοντας τους τουρκικούς βομβαρδισμούς κατά των κοινοτήτων των Κούρδων στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα σήμερα (15.11.2023), χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό του Ισραήλ «ξοφλημένο» και ότι η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει εκλεγεί από τους Παλαιστινίους.

