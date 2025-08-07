Νετανιάχου: Πλήρης έλεγχος της Γάζας με στόχο την παράδοσή της σε αραβικές δυνάμεις

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θέλει να την κυβερνήσει μακροπρόθεσμα.

Μιλώντας στο Fox News, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε: «Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε τη Γάζα. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την διαχειριστούν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και θα προσφέρουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή — κάτι που δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι στόχος του Ισραήλ είναι η δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας, και όχι η μόνιμη κατοχή.

Fox News: Will Israel take control of all of Gaza?



Benjamin Netanyahu: We intend to.



pic.twitter.com/cUPdWkezjv — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) August 7, 2025

Οι δηλώσεις του έγιναν πριν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στο Ισραήλ, που θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα εγκρίνει το σχέδιο πλήρους κατοχής της Γάζας, το οποίο προωθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.