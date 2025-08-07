Συμβαίνει τώρα:
Νετανιάχου: Πλήρης έλεγχος της Γάζας με στόχο την παράδοσή της σε αραβικές δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ξεκαθαρίζει πως η χώρα του δεν θέλει να «κρατήσει» τη Γάζα, αλλά να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου/ REUTERS / Ronen Zvulun

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θέλει να την κυβερνήσει μακροπρόθεσμα.

Μιλώντας στο Fox News, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε: «Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε τη Γάζα. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την διαχειριστούν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και θα προσφέρουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή — κάτι που δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι στόχος του Ισραήλ είναι η δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας, και όχι η μόνιμη κατοχή.

 

Οι δηλώσεις του έγιναν πριν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στο Ισραήλ, που θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα εγκρίνει το σχέδιο πλήρους κατοχής της Γάζας, το οποίο προωθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

