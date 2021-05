Ένοπλοι απήγαγαν την Κυριακή πολλούς μαθητές κορανικού ιεροδιδασκαλείου σε περιοχή της κεντρικής και βόρειας Νιγηρίας. Αυτό αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ και κάτοικοι της περιοχής.

«Ακόμη άγνωστος αριθμός μαθητών του ισλαμικού σχολείου Σαλίχου Τάνκο απήχθη μαζί με επιβάτες λεωφορείου» έπειτα από επίθεση ενόπλων στο σχολείο, ανέφερε η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα μέσω Twitter. Οι απαγωγείς «άφησαν ελεύθερα ένδεκα παιδιά πολύ μικρά για να περπατήσουν», κατά την ίδια πηγή, που καταδίκασε το γεγονός και την έξαρση των απαγωγών για λύτρα στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Στο κορανικό ιεροδιδασκαλείο Σαλίχου Τάνκο βρίσκονταν κάπου 200 παιδιά όταν έγινε η επίθεση, όμως πολλά μπόρεσαν να διαφύγουν, είπε ένα από τα στελέχη της διεύθυνσής του, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, για την ασφάλειά του.

«Αρχικά πήραν πάνω από εκατό μαθητές, αλλά κατόπιν άφησαν αυτούς που θεωρούσαν πολύ μικρούς, μεταξύ 4 και 12 ετών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τόνισε πως δεν είναι σε θέση να πει πόσοι ακριβώς είναι οι μαθητές που άρπαξαν οι απαγωγείς.

