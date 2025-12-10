Νόμπελ Ειρήνης: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή απονομής στο Όσλο

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, επρόκειτο να εμφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης (10/12/2025) στο δημαρχείο του Όσλο.

Όμως –όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν– η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα αναμένεται να φτάσει στη Νορβηγία μόλις αργά το βράδυ ή το πρωί της Πέμπτης. Με αυτά τα δεδομένα, η παρουσία της στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης είναι αδύνατη.

Ένα ταξίδι με σοβαρούς κινδύνους

Το Ινστιτούτο Νόμπελ χαρακτηρίζει την προσπάθειά της «ιδιαίτερα επικίνδυνη», επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες στη Βενεζουέλα καθιστούν την έξοδό της από τη χώρα εξαιρετικά δύσκολη.

Παρότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσει στο Όσλο, η έλλειψη πληροφοριών για το ακριβές δρομολόγιό της ανάγκασε τους διοργανωτές να ενεργοποιήσουν εναλλακτικό σχέδιο.

Η κόρη της θα παραλάβει το βραβείο

Το βήμα της τελετής δεν θα μείνει κενό: η Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, κόρη της βραβευμένης, θα παραλάβει το βραβείο και θα εκφωνήσει τον λόγο εκ μέρους της μητέρας της.

Ήδη από την Τετάρτη, το Ινστιτούτο παραδεχόταν πως δεν είχε σαφή εικόνα για το πότε θα μπορούσε η Ματσάδο να φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα. «Η Μαρία ταξιδεύει προς το Όσλο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα άφιξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Έρικ Όσαχαϊμ, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες του ταξιδιού.