Ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη (!) σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε επίσης πολλούς την Τετάρτη, 13.10.2021, στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει να ήταν τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στην πόλη Κόνγκσμπεργκ, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

«Με δεδομένο όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος.

«Ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τα κίνητρά του», ειπώθηκε επίσης ενώ η αστυνομία δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων, ούτε στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, πάντως, επικαλούμενος πηγές, έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στις επιθέσεις.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

«Ο άνδρας συνελήφθη… από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», αναφέρθηκε επίσης.

Ποιος και… γιατί θέρισε ζωές με το τόξο;

Τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης -που αριθμεί 28.000 κατοίκους- παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει τα στοιχεία του υπόπτου, λέγοντας μόνο ότι πρόκειται για έναν άνδρα που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στην κοντινή πόλη Ντράμεν.

«Δεν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό άλλων ανθρώπων», δήλωσε ο Ος.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο άνδρας έφερε πάνω του επίσης ένα μαχαίρι και άλλα όπλα.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τις 18.30 το απόγευμα, τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας).

Στο Twitter, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε οπλισμένος με τόξο και βέλη και στόχευε ανθρώπους.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μείνουν σπίτια τους. Αρκετές γειτονιές αποκλείστηκαν από την αστυνομία, με τα τηλεοπτικά πλάνα να δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη ένοπλων αστυνομικών δυνάμεων και ασθενοφόρων. Ένα ελικόπτερο επίσης έχει αναπτυχθεί.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK στον ιστότοπό του ανήρτησε μια φωτογραφία που έστειλε αυτόπτης μάρτυρας και δείχνει ένα μαύρο βέλος σφηνωμένο σε έναν τοίχο.

Η Νορβηγία που έχει «ματώσει» ξανά στο παρελθόν

Στο παρελθόν, η Νορβηγία, μια παραδοσιακά φιλήσυχη χώρα, έχει γίνει στόχος ακροδεξιών επιθέσεων.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους με βομβιστική επίθεση κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, προτού ανοίξει πυρ εναντίον μιας θερινής κατασκήνωσης της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF) στο νησί Ουτόγια.

Τον Αύγουστο του 2019, ο Φίλιπ Μανσάους πυροβόλησε εναντίον ενός τεμένους κοντά στο Όσλο, προτού ακινητοποιηθεί από τους πιστούς του τεμένους, χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Στο παρελθόν ο ίδιος είχε πυροβολήσει με φυλετικά κίνητρα την θετή αδελφή του, γεννημένη στην Ασία.

Αρκετά σχέδια για ισλαμιστικές επιθέσεις έχουν αποτραπεί.

Δείτε εικόνες από το σημείο της νέας επίθεσης

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters.