Νότια Κορέα: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης – Νεκροί οι 2 επιβαίνοντες

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο στρατιωτικοί στη Νότια Κορέα όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε μια βόρεια επαρχία σήμερα (9/2/2026), όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το ελικόπτερο AH-1S Cobra της 15ης Ομάδας Αεροπορίας του Στρατού της Νότιας Κορέας έπεσε στις 11.04 π.μ. τοπική ώρα (4.04 π.μ. Ελλάδος) στην επαρχία Γκαπγιόνγκ, περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σεούλ, μετά την απογείωσή του για πτήση εκπαίδευσης στις 9.45 π.μ.

Οι δύο αξιωματικοί που επέβαιναν σε αυτό είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ο ένας ήταν 50 ετών και ο άλλος 30, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι το ελικόπτερο δεν πήρε φωτιά και ούτε έγινε κάποια έκρηξη και ετοιμάζονται να διερευνήσουν την ακριβή αιτία της συντριβής.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης που είχε ως στόχο την εξοικείωση των μελών του πληρώματος με τις διαδικασίες έκτακτης προσγείωσης.

Απομένει να διερευνηθεί εάν το ατύχημα συνέβη καθώς το ελικόπτερο επέστρεφε στη βάση μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δήλωσε αξιωματούχος του Στρατού.

Το ελικόπτερο «ήταν εξοπλισμένο με εξοπλισμό καταγραφής, επομένως η ανάκτηση της συσκευής θα είναι σημαντικά χρήσιμη για τον προσδιορισμό της αιτίας του ατυχήματος», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο κορεατικός στρατός έχει καθηλώσει όλες τις πτήσεις ελικοπτέρων AH-1S και έχει συστήσει ειδική ερευνητική επιτροπή για να προσδιορίσει την ακριβή αιτία του ατυχήματος.

Ο υπουργός Άμυνας, Αν Γκιου-μπακ, ο οποίος επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία, ενημερώθηκε για το ατύχημα και ζήτησε άμεσα μέτρα παρακολούθησης, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.