Κόσμος

Μιλάνο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε εκτροχιασμό τραμ

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τον εκτροχιασμό - Βγήκε από τις γραμμές και έπεσε σε κτίριο
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο
Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο / Reuters

Συναγερμός σήμανε στο Μιλάνο, όταν εκτροχιάστηκε τραμ, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 39 τραυματίες.

Το τραμ φαίνεται να κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα στο Μιλάνο όταν βγήκε εκτροχιάστηκε.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ένας άνθρωπος είναι παγιδευμένος με τους διασώστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο
Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο / Reuters
Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο
Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο / Reuters

Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και 3 περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι 36 άνθρωποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος.

 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
166
139
104
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ ανοίγει τα καταφύγια και οι Αμερικανοί αδειάζουν την πρεσβεία τους – Εκκενώνονται Βρετανοί διπλωμάτες από το Ιράν
«Είμαστε σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα να σας υπερασπιστούμε» καθησύχασε τους πολίτες ο εκπρόσωπος των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων
Σε ετοιμότητα Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης για επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
13
Newsit logo
Newsit logo