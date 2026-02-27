Μιλάνο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε εκτροχιασμό τραμ

Συναγερμός σήμανε στο Μιλάνο, όταν εκτροχιάστηκε τραμ, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 39 τραυματίες.

Το τραμ φαίνεται να κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα στο Μιλάνο όταν βγήκε εκτροχιάστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ένας άνθρωπος είναι παγιδευμένος με τους διασώστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, ένας άνδρας έχασε την ζωή του και 3 περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι 36 άνθρωποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

WATCH: One person dead and dozens hurt after a tram derails and crashes into storefronts in Milan, Italy.



pic.twitter.com/TpfsgGz3nh — Breaking911 (@Breaking911) February 27, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.