Ο Μπιλ Κλίντον δηλώνει ότι δεν είχε καμία ιδέα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν: «Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό»

Στα χνάρια της Χίλαρι Κλίντον και ο Μπιλ Κλίντον, κατέθεσε για την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του μεγιστάνα.

Ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε σήμερα Παρασκευή (27.02.2026) κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή στις σχέσεις του χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον δήλωσε μεταξύ άλλων στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Τζέφρι Επστάιν και δεν θα πετούσε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή εάν είχε οποιαδήποτε υπόνοια για τις παρανομίες του.

«Ξέρω τι έκανα και, το σημαντικότερο, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό» είπε ο Κλίντον στην εναρκτήρια δήλωσή του, σύμφωνα με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Πρόσθεσε ότι «κατά τις περιορισμένες επαφές τους» δεν έγινε ποτέ μάρτυρας κάποιου στοιχείου «για το τι πραγματικά συνέβαινε» και επανέλαβε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με τον χρηματιστή πάνω από δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή, το 2019.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή, μία ημέρα μετά τη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Η τελευταία είπε στους βουλευτές ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ποτέ με τον Επστάιν και δεν έχει τίποτα να πει για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Η Χίλαρι Κλίντον είπε ότι μεταξύ άλλων, κατά την επτάωρη κατάθεσή της, ρωτήθηκε από την Επιτροπή για τα UFO και για μια θεωρία συνωμοσίας του 2016.

Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Σε κάποια από τα έγγραφα της υπόθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης εικονίζεται ο ίδιος, με γυναίκες το πρόσωπο των οποίων έχει σβηστεί.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τζέιμς Κόμερ είπε ότι σκοπεύει να τον ρωτήσει για αυτές τις φωτογραφίες, καθώς και για την ανάμειξη του Επστάιν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους.