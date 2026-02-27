Βανδάλισαν άγαλμα του Γουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο γράφοντας «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου»

Ένα άγαλμα του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Γουίνστον Τσόρτσιλ, που εκτίθεται στο κεντρικό Λονδίνο, έπεσε θύμα βανδαλισμών με συνθήματα κατά του Ισραήλ.

Στο άγαλμα του Γουίνστον Τσόρτσιλ έγραψαν «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στην μπροστινή όψη και «Ποτέ ξανά τώρα» στην πίσω όψη, καθώς και τις φράσεις «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 38χρονο.

Το πρωί τα γκράφιτι είχαν αφαιρεθεί από το βάθρο του αγάλματος και συνεργεία καθαρισμού εργάζονταν για να αφαιρέσουν τα υπόλοιπα γκράφιτι, που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μπροστά από τα Κτίρια του Κοινοβουλίου στην καρδιά της πρωτεύουσας, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Churchill has been cleaned! pic.twitter.com/FDacd0Uydn — Emma Trimble (@Emma_A_Webb) February 27, 2026

«Ένας 38χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση με υποψία για φθορά ξένης περιουσίας με ρατσιστικά κίνητρα», σημείωσε η Αστυνομία.