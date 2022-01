Μόλις 10 χρόνια ήταν στην πολιτική ο Νταβίντ Σασόλι. Του ήταν αρκετά για να κερδίσει τον σεβασμό όλων και να φτάσει έως τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η είδηση, τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2022, πως ο Νταβίντ Σασόλι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, σόκαρε τους πάντες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε μιλήσει πρόσφατα για την περιπέτεια της υγείας του και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ιταλίας από τις 26 Δεκεμβρίου.

Πατέρας δύο παιδιών, ο Νταβίντ Σασόλι γεννήθηκε τον Μάιο του 1965 στην Τοσκάνη, έγινε ο κεντρικός παρουσιαστής των ειδήσεων του πρώτου καναλιού της RAI, ήταν μανιώδης καπνιστής, bon viveur και ο άνθρωπος που πήγε… κόντρα στους Γάλλους, επιβάλλοντας την τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας.

«Ο Νταβίντ Σασόλι πέθανε την 11η Ιανουαρίου στη 0:15 στο ογκολογικό κέντρο θεραπείας του Αβιάνο, στην Ιταλία, όπου νοσηλευόταν από τα τέλη του Δεκεμβρίου», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Ρομπέρτο Κουίλο, σοκάροντας τους πάντες στην Ευρώπη.

Η πορεία του Νταβίντ Σασόλι στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή μοιάζει λίγο με… παραμύθι. Από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου της RAI, μέσα σε μερικά χρόνια, έφτασε στην προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου υπό τη «σημαία» της ιταλικής κεντροαριστεράς.

Η ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Νταβίντ Σασόλι, που εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία για την πολιτική, ήταν έκπληξη για πολλούς.

Ο επί σειρά ετών τηλεοπτικός παρουσιαστής κατέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ύστερα από τα παζάρια των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων και των κυβερνήσεων για το ποιοι θα είναι επικεφαλής των τριών κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών. Την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι Φιλελεύθεροι με τον Σαρλ Μισέλ, αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι Σοσιαλιστές με τον Νταβίντ Σασόλι.

Η εθνικότητά του, το κόμμα του – δεύτερη συνιστώσα της ομάδας των σοσιαλδημοκρατών – και η βαθιά γνώση του για τον θεσμό, αφού είχε ήδη υπάρξει αντιπρόεδρος, τον μετέτρεψαν, την τελευταία στιγμή, στον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη ώρα.

Τη θητεία του, που κράτησε δυόμισι χρόνια, βάρυνε η υγειονομική κρίση. Πάντως η προσοχή που έδινε στις ομάδες του, που φρόντισε να τηλεργάζονται, το πώς οργάνωσε τα πράγματα, με σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, καθώς και το ότι μπόρεσε να αντισταθεί στις γαλλικές πιέσεις για να επιστρέψουν οι ευρωπαίοι αιρετοί στο Στρασβούργο, είχαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται με μεγάλο σεβασμό στον θεσμό.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, εν μέσω πανδημίας, έθεσε τα εγκαταλελειμμένα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο στο Στρασβούργο όσο και στις Βρυξέλλες, στη διάθεση οργανώσεων που ετοίμαζαν γεύματα για τις οικογένειες που το είχαν ανάγκη, ενώ έδωσε το πράσινο φως για να εγκατασταθούν εκεί κέντρα εξετάσεων για τον κορονοϊό.

Παρότι ξεπέρασε τη λευχαιμία από την οποία έπασχε, η υγεία του ήταν η αχίλλειος πτέρνα του. Μανιώδης καπνιστής και bon viveur, είχε μπει στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση τον Σεπτέμβριο εξαιτίας πνευμονίας, που τον ανάγκασε να αφήσει κατά μέρος τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αρκετές εβδομάδες.

Στις 9 Νοεμβρίου είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του ανοιχτά.

