Ο αιφνίδιος θάνατος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, προκάλεσε σοκ στον πολιτικό κόσμο καθώς έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης (11.1.2022) σε ηλικία 65 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του Νταβίντ Σασόλι σκόρπισε πένθος σε όλη την Ευρώπη και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της ΕΕ και των κρατών-μελών τον αποχαιρετούν με μηνύματά τους. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έγραψε στο Twitter: «Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο».

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 11, 2022

Tη λύπη της για την απώλεια του Ντάβιντ Σασόλι εξέφρασε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία ανέφερε στο μήνυμά της: «Με βαθιά θλίψη άκουσα τα νέα για τον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου, που έχει προσφέρει πολλά τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας λείψει πολύ».

It is with profound sadness that I heard the news about the passing of the @EP_President David Sassoli, a dedicated European who has offered a lot both to his country and to the European Union. He will be greatly missed. pic.twitter.com/tql7bALmmR — President GR (@PresidencyGR) January 11, 2022

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της και είπε αντίο σε έναν «σπουδαίο Ευρωπαίο» και «περήφανο Ιταλό», λέγοντας ότι «ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έκανε λόγο για έναν «ειλικρινή» και «παθιασμένο» Ευρωπαίο, στο tweet του για την απώλεια του Νταβίντ Σασόλι. Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε: «Νιώθω λυπημένος και συγκινημένος μετά την είδηση της απώλειας του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος, μας λείπει ήδη η ανθρώπινη ζεστασιά, η γενναιοδωρία, η φιλικότητα και το χαμόγελό του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Mi sento triste e commosso dopo la notizia della scomparsa di @EP_President @DavidSassoli



Europeo sincero e appassionato, ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso.



Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Νταβίντ Σασόλι απηύθυνε και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία έγραψε στο Twitter: «Με βαθιά λύπη σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα τον θάνατο του Προέδρου του ΕΚ. Ένας αληθινός Ευρωπαίος του οποίου το έργο και την κληρονομιά θα θυμόμαστε. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια και οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του σήμερα».

Deeply saddened this morning to learn of the passing of @EP_President.



A true European whose work and legacy we will remember.



My most sincere condolences and thoughts are with his family and loved ones today. pic.twitter.com/9WdqOCvLf2 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 11, 2022

Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος. Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε. Καλό ταξίδι Presidente!».

Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος.



Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε.



Καλό ταξίδι Presidente ! — Margaritis Schinas (@MargSchinas) January 11, 2022

Ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι εξέφρασε τη λύπη και τη συγκίνησή του με μήνυμά του στο twitter: «Ο Νταβίντ Σασόλι μας άφησε. Είναι μια τρομερή είδηση αυτή για όλους εμάς στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Θα σε θυμόμαστε ως ένα δημοκρατικό και φιλοευρωπαίο ηγέτη. Ήσουν ένας άνθρωπος ξεκάθαρος, γενναιόδωρος, χαρούμενος, δημοφιλής. Αγκαλιάζω την οικογένειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη», είναι τα λόγια του Πάολο Τζεντιλόνι.

David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Un abbraccio alla famiglia. Riposa in pace. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 11, 2022

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Προέδρου Ντέιβιντ Σασόλι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να συνεργαστούν μαζί του και να τον συναντήσουν», είναι το μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume Duch.

Annunciamo con grande dolore la scomparsa del presidente David Sassoli. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui. pic.twitter.com/18gPZjhyQG — Jaume Duch (@jduch) January 11, 2022

Η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε «συντετριμμένη» από το θάνατο του Σασόλι. «Η Ευρώπη έχασε έναν ηγέτη, εγώ έχασα έναν φίλο, η δημοκρατία έχασε έναν πρωταθλητή. Ο Νταβίντ Σασόλι είχε αφιερώσει τη ζωή του για να κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνεται με την Αλεσάντρα, τον Τζούλιο και την Λίβια που θρηνούν την απώλειά του. Όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί τους».

I am heartbroken. Europe has lost a leader, I have a lost a friend, democracy has lost a champion.#DavidSassoli dedicated his life to making the world a better, fairer place.



His Parliament joins Alessandra, Giulio & Livia in mourning their loss. All my thoughts are with them https://t.co/kO8DsQIqSj — Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) January 11, 2022

Οι σημαίες της ΕΕ έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυματίζουν μεσίστιες από το πρωί της Τρίτης (11.1.2022) ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του Νταβίντ Σασόλι.

Ποιος ήταν ο Νταβίντ Σασόλι

Γεννήθηκε τον Μάιο του 1965 στην Τοσκάνη και ήταν γνωστός από τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή των ειδήσεων του πρώτου καναλιού της RAI ενώ μέσα σε δέκα χρόνια κατάφερε να αναρριχηθεί στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ήταν πατέρας δύο παιδιών, μανιώδης καπνιστής, bon viveur και είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε καθώς πριν από χρόνια είχε κάνει θεραπεία για λευχαιμία ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε μπει στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση εξαιτίας πνευμονίας.

See you soon in the Parliament! pic.twitter.com/NuAQJLZnmY — David Sassoli (@EP_President) November 9, 2021

Στις 26 Δεκεμβρίου μπήκε ξανά σε νοσοκομείο, «εξαιτίας σοβαρής επιπλοκής λόγω δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού του συστήματος», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η πολιτική του πορεία

Άρχισε να συνεργάζεται με εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων προτού, το 1992, να ενταχθεί στο δυναμικό της RAI, της ιταλικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, όπου μετατράπηκε στον βασικό παρουσιαστή του πρώτου καναλιού της.

Αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική το 2009, όταν ο πρώην δήμαρχος Ρώμης, ο Βάλτερ Βελτρόνι, οργάνωσε τη συγχώνευση δύο κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, σχέδιο που υποστήριζε σθεναρά ο Νταβίντ Σασόλι, και γεννήθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα (PD).

Υποψήφιος στις ευρωεκλογές, εξελέγη με το ψηφοδέλτιο του PD συγκεντρώνοντας 400.000 ψήφους, επιτυχία που τον απομάκρυνε οριστικά από τη μικρή οθόνη και σήμανε την έναρξη της πολιτικής του καριέρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο επί σειρά ετών τηλεοπτικός παρουσιαστής κατέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ύστερα από τα παζάρια των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων και των κυβερνήσεων για το ποιοι θα είναι επικεφαλής των τριών κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών.

Την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι Φιλελεύθεροι με τον Σαρλ Μισέλ, αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι Σοσιαλιστές με τον Νταβίντ Σασόλι.

Αποτυχία στη Ρώμη

Επικεφαλής της ομάδας του PD στον θεσμό, αποπειράθηκε να κατέβει στην εθνική πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας στην εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος για τη δημαρχία της Ρώμης το 2013 – αλλά είδε να τον κερδίζει ο Ινιάτσο Μαρίνο, ο μετέπειτα δήμαρχος.

Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος, ο Νταβίντ Σασόλι αφοσιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επανεξελέγη το 2014 και έγινε αντιπρόεδρός του, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό του και την ευρωμεσογειακή πολιτική.

Διεκδικούσε την πατρότητα της «μεγαλύτερης μεταρρύθμισης των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» – της νομοθετικής πράξης Σασόλι-Ντάιξμα– που «υιοθετήθηκε το 2017 έπειτα από τρία χρόνια περίπλοκων διαπραγματεύσεων» για το άνοιγμα του ανταγωνισμού στις εθνικές αγορές ως προς τη μεταφορά των επιβατών.

Έλεγε πως ποτέ δεν «θα εγκατέλειπε τελείως την καριέρα του δημοσιογράφου»: συνέχιζε ακόμα να συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά, αρθρογραφούσε συχνά.

Συνυπέγραψε το 2013 με τον Φραντσέσκο Σαβέριο Ρομάνο ένα βιβλίο για τα υπουργικά συμβούλια κατά τη διάρκεια της απαγωγής του Άλντο Μόρο την άνοιξη του 1978.

«Τίποτε δεν είναι εφικτό χωρίς τους ανθρώπους, τίποτε δεν διαρκεί χωρίς τους θεσμούς», είχε πει πριν από την εκλογή του στους συναδέλφους του, επικαλούμενος μια φράση του Ζαν Μονέ, ενός από τους ιδρυτές της ΕΕ.

Ο κατάλληλος άνθρωπος, την κατάλληλη στιγμή

Η εθνικότητά του, το κόμμα του – δεύτερη συνιστώσα της ομάδας των σοσιαλδημοκρατών – και η βαθιά γνώση του για τον θεσμό, αφού είχε ήδη υπάρξει αντιπρόεδρος, τον μετέτρεψαν, την τελευταία στιγμή, στον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη ώρα.

Τη θητεία του, που κράτησε δυόμισι χρόνια, βάρυνε η υγειονομική κρίση. Πάντως η προσοχή που έδινε στις ομάδες του, που φρόντισε να τηλεργάζονται, το πώς οργάνωσε τα πράγματα, με σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, καθώς και το ότι μπόρεσε να αντισταθεί στις γαλλικές πιέσεις για να επιστρέψουν οι Ευρωπαίοι αιρετοί στο Στρασβούργο, είχαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται με μεγάλο σεβασμό στον θεσμό.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, εν μέσω πανδημίας, έθεσε τα εγκαταλελειμμένα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο στο Στρασβούργο όσο και στις Βρυξέλλες, στη διάθεση οργανώσεων που ετοίμαζαν γεύματα για τις οικογένειες που το είχαν ανάγκη, ενώ έδωσε το πράσινο φως για να εγκατασταθούν εκεί κέντρα εξετάσεων για τον κορονοϊό.