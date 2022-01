Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Νταβίντ Σασόλι από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης (11.01.2022) ύστερα από πολύμηνη μάχη με προβλήματα υγείας.

Η Κατερίνα Σακαλλαροπούλου εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια του Ντάβιντ Σασόλι, σε ηλικία μόλις 65 ετών, με ανάρτησή της στο twitter.

«Με βαθιά θλίψη άκουσα τα νέα για τον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου, που έχει προσφέρει πολλά τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

It is with profound sadness that I heard the news about the passing of the @EP_President David Sassoli, a dedicated European who has offered a lot both to his country and to the European Union. He will be greatly missed.