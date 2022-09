Η ουρά στο Γουεστμίνστερ, μεγάλη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν ατελείωτες ώρες για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ανάμεσα στο πλήθος και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ που προκάλεσε τόση έκπληξη με την εμφάνισή του, που όσοι κάθονταν στην ουρά έμεναν αποσβολωμένοι.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, περίμενε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, πάνω από 12 ώρες για να τιμήσει την Βασίλισσα Ελισάβετ, σε αντίθεση με πολλούς διάσημους αλλά και πολιτικούς που προκάλεσαν την οργή των Βρετανών γιατί παρέκαμπταν την ουρά.

Φορούσε κοστούμι, κασκέτο και κρατούσε μια μαύρη ομπρέλα, περιμένοντας να μπει στο Γουεστμίνστερ ενώ, μιλούσε και χαμογελούσε σε όσους προφανώς τον αναγνώριζαν.

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου μπήκε στην ουρά περίπου στις 02:00 σήμερα το πρωί και αγόρασε από τους πωλητές που βρισκόταν εκεί κοντά, ντόνατς για να αντέξει την αναμονή, λέει η MailOnline.

Μάλιστα, την στιγμή που πλησίαζε στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ, συγκινήθηκε και σκούπισε διακριτικά τα δάκρυά του.

Ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους περιέγραψε την… 12ωρη εμπειρία του στην ουρά. «Όλοι θέλουμε να είμαστε σήμερα εδώ», είπε, δίνοντας έμφαση στη ζωή της βασίλισσας.

David Beckham, queuing to see the queen lying in state (and possibly still hoping for a glimpse at a knighthood) pic.twitter.com/QxWIKoCEXp