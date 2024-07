Ντμίτρι Μεντβέντεφ: Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εξαφανιστεί η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ ή και οι δύο

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε ο “μη αναστρέψιμος δρόμος” της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ να τελειώσει είτε με την εξαφάνιση της Ουκρανίας είτε με την εξαφάνιση του ΝΑΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας αρχικά ανέβασε την δήλωση του ΝΑΤΟ σχετικά με την Ουκρανία στα social media… «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε (την Ουκρανία) στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ».

Αμέσως μετά πόσταρε ένα απειλητικό σχόλιο γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το συμπέρασμα είναι προφανές. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε ο “μη αναστρέψιμος δρόμος” της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ να τελειώσει είτε με την εξαφάνιση της Ουκρανίας είτε με την εξαφάνιση του ΝΑΤΟ. Ή ακόμα καλύτερα – την εξαφάνιση και των δύο».

