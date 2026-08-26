Ντόλι Πάρτον: Η άγνωστη επιστολή της στον Έμινεμ – «Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου»

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της σχέσης του με την Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε ο Έμινεμ, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο Instagram μια προσωπική επιστολή που του είχε στείλει θρυλική τραγουδίστρια, λίγα χρόνια πριν.

Η «βασίλισσα» της κάντρι Ντόλι Πάρτον, που άφησε χθες Τρίτη (25.08.2026) την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών, είχε γράψει την επιστολή το 2022, όταν και οι δύο καλλιτέχνες εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame. Η Πάρτον συνεχάρη τον Έμινεμ για την ένταξή του, αλλά και για την εμφάνισή του στην τελετή, όπου παρουσίασε ένα medley γνωστών επιτυχιών του.

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«Η εμφάνισή σου ήταν καταπληκτική και όλοι το είπαν», γράφει η Πάρτον στην επιστολή της. Παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχεται, «δεν γνωρίζω πολλά για τη ραπ μουσική», είχε καταλήξει ότι ο Έμινεμ «είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έκανε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, σημειώνοντας ότι πάντα ένιωθε μια «ανεξήγητη σύνδεση» με τον Έμινεμ, σαν να τον γνώριζε με κάποιον τρόπο.

«Ελπίζω αυτό που έχω να σου πω να μη σου φανεί περίεργο ή παράξενο, αλλά πάντα ένιωθα κάποια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου, σαν να σε γνωρίζω με κάποιον τρόπο», αναφέρει στην επιστολή της.

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Η Πάρτον αποκάλυπτε ακόμη ότι ήθελε να τον συναντήσει στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, όμως δεν κατάφερε τελικά να τον βρει. «Ήλπιζα να σε συναντήσω στην εκδήλωση, αλλά ξέρεις πόσο τρελά είναι όλα αυτά. Προσωπικά τα μισώ και έχασα την ευκαιρία. Ίσως κάποια μέρα συναντηθούμε», έγραφε.

Κλείνοντας την επιστολή, η Ντόλι Πάρτον τον παρότρυνε να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά, επισημαίνοντας ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να αγγίζει ανθρώπους που μπορεί να μην το γνωρίζει καν: «Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις τόσο καλά. Και όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος σου, να ξέρεις ότι είσαι ξεχωριστός και αγγίζεις ανθρώπους με τρόπους που ούτε καν γνωρίζεις».

Ο Έμινεμ, δημοσιοποιώντας την επιστολή, εξέφρασε τη λύπη του που δεν κατάφερε ποτέ να συναντήσει από κοντά την Πάρτον.

«Λυπάμαι που δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούμε, αλλά το να λάβω αυτό το σημείωμα από την Ντόλι πραγματικά με επηρέασε. Δεν ήταν υποχρεωμένη να αφιερώσει χρόνο για να το κάνει», έγραψε.

Ο ράπερ αναφέρθηκε και στον θαυμασμό που έτρεφε για εκείνη, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε ακούγοντας κυρίως ραπ μουσική. «Ακόμη και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως ραπ μουσική, ήταν είδωλο. Μια σούπερ σταρ με κάθε έννοια», σημείωσε, πριν κλείσει το μήνυμά του λέγοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια».

Η Ντόλι Πάρτον πέρα από μία τεράστια τραγουδίστρια ήταν κι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Βιβλία, υποτροφίες, νοσοκομεία, έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19, βοήθεια σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους από πυρκαγιές και πλημμύρες – η Πάρτον μετέτρεψε την προσωπική της ιστορία από τη φτώχεια σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες κοινωνικής προσφοράς