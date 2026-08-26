Πακιστάν: Νεκρά τουλάχιστον 15 νεογέννητα μωρά μετά από φωτιά σε δημόσιο νοσοκομείο

Μία απίστευτη τραγωδία έχει βυθίσει σε πένθος το Πακιστάν, αφού γύρω στα 15 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε φωτιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη.

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου στο Πακιστάν βρίσκονταν 16 μωρά όταν ξέσπασε η φωτιά, με μόνο ένα από αυτά να έχει διασωθεί.

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Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

A fire broke out in a maternity ward in Pakistan’s capital on Wednesday, which resulted into multiple deaths, the Islamabad district office said in a statement, but did not mention the cause of the fire.https://t.co/isA9fwSQzc pic.twitter.com/PHaa1xCkmP — Arab News (@arabnews) August 26, 2026

«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

#WATCH: Fourteen newborn babies were killed and one was rescued after a fire broke out in the nursery of a major state-run hospital in Pakistan’s capital Islamabad on Wednesday, a hospital spokesperson told Arab News. https://t.co/Un17dlUgRI pic.twitter.com/T6W144By1S — Arab News Pakistan (@arabnewspk) August 26, 2026

This is PIMS, the largest hospital in Pakistan’s federal capital and the video tells the entire story.



There seems no proper emergency access to the Children’s ward.



Firefighters too are using manual ladder to reach the third floor and break windowpanes to get inside.



No… pic.twitter.com/CH9OnP5nWH — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) August 26, 2026

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.