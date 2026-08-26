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Πακιστάν: Νεκρά τουλάχιστον 15 νεογέννητα μωρά μετά από φωτιά σε δημόσιο νοσοκομείο

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια
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Το νοσοκομείο μετά τη φωτιά στο Πακιστάν
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Μία απίστευτη τραγωδία έχει βυθίσει σε πένθος το Πακιστάν, αφού γύρω στα 15 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε φωτιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη.

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου στο Πακιστάν βρίσκονταν 16 μωρά όταν ξέσπασε η φωτιά, με μόνο ένα από αυτά να έχει διασωθεί.

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

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