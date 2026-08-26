Ντόλι Πάρτον: Στα ροζ «ντύθηκε» το Empire State Building για να τιμήσει και να αποχαιρετήσει τη θρυλική τραγουδίστρια

Ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρετά τις τελευταίες ώρες την «βασίλισσα» της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον, με τη Νέα Υόρκη να θέλει να κάνει τη δική της ξεχωριστή κίνηση για να την τιμήσει. Το Empire State Building λοιπόν πήρε το δικό του… χρώμα για να πει το τελευταίο αντίο στη θρυλική τραγουδίστρια.

Το βράδυ της Τρίτης (25/8/2026) το Empire State Building της Νέας Υόρκης «ντύθηκε» με ροζ φωτισμό ως φόρο τιμής στην εμβληματική Ντόλι Πάρτον.

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Από τις 9:25 μ.μ. έως τις 10:25 μ.μ. της Τρίτης, ο πύργος φώτισε την μεγαλούπολη, με φωτογραφίες και βίντεο από την ροζ ώρα να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Tonight, the Empire State Building tower lights will turn to a pink sparkle at 9:25 to honor the late Dolly Parton.



Dolly was a global cultural icon whose seven-decade career reached generations of fans. Beyond entertainment, Dolly leaves a significant philanthropic legacy… pic.twitter.com/Pu5rtdfe0r — Empire State Building Observation Deck (@EmpireStateBldg) August 25, 2026

Το κτίριο φωταγωγήθηκε στις 9:25 το βράδυ ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στην παγκόσμια επιτυχία της Ντόλι Πάρτον, το εμβληματικό τραγούδι και την ταινία «9 to 5».

Η Ντόλι Πάρτον, 80 ετών, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στο Νάσβιλ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, μετά από μία «σύντομη μάχη με τον καρκίνο».

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Ντόλι Πάρτον / REUTERS/Cathal McNaughton (BRITAIN – Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)/File Photo

«Αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ένα εξαιρετικό άτομο και μια αναντικατάστατη υπερασπίστρια της εργατικής τάξης. Είμαστε μια καλύτερη χώρα χάρη σε αυτήν», έγραψε στα social media ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

The Empire State Building is lit pink in tribute to Dolly Parton after the announcement of her death at age 80, in New York City, U.S., August 25, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

«Η Ντόλι Πάρτον ήταν μια αγαπημένη πρωτοπόρος της μουσικής, φιλάνθρωπος, σθεναρή υποστηρίκτρια της παιδικής αλφαβητισμού και της εκπαίδευσης, καθώς και μια πραγματική ηγέτιδα.

The Empire State Building sparkled pink starting at 9:25 p.m. on Tuesday night in a nod to Dolly Parton's hit movie and song 9 to 5. pic.twitter.com/78Eze1sKJR — Eyewitness News (@ABC7NY) August 26, 2026

Ίδρυσε την «Imagination Library», προς τιμήν του πατέρα της που δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει ή να γράφει, η οποία προσέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δωρεάν βιβλία σε παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Και ποιος μπορεί να ξεχάσει την ηγετική της στάση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, όταν χρηματοδότησε ένα κρίσιμο μέρος της αρχικής έρευνας που οδήγησε στην παραγωγή του εμβολίου Moderna κατά του COVID-19.

Είθε ο ακτιβισμός, τα λόγια και το πνεύμα της να ζουν για πάντα. «Σ’ ευχαριστούμε, Ντόλι», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τζούλι Μενίν.