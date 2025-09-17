Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Αεροπλάνο παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One εν πτήσει – «Προσοχή! Στρίψτε αμέσως δεξιά»

Στο ηχητικό ακούγεται ο ελεγκτής να λέει: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά τώρα, Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά αμέσως»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν τελευταία στιγμή όταν σύμφωνα με πληροφορίες το Air Force One του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε να πετά στην ίδια πορεία με ένα επιβατικό αεροπλάνο της Spirit Airlines.

Το Boeing 747 σύμφωνα με τη Mirror πετούσε πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines εντοπίστηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία με το Air Force One. Άμεσα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ειδοποίησαν τους πιλότους του επιβατικού αεροπλάνου να αλλάξουν αμέσως πορεία.

Τα δύο αεροσκάφη παρέμειναν σε απόσταση αρκετών μιλίων και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν κινδύνεψαν να παραβιάσουν τα όρια ασφαλείας, ωστόσο η πτήση Spirit 1300 – που κατευθυνόταν από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη – άλλαξε κατεύθυνση, με τον έξαλλο ελεγκτή να φωνάζει να «δώσουν προσοχή» και να «αφήσουν το iPad».

Στο ηχητικό ακούγεται ο ελεγκτής να λέει: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά τώρα, Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά αμέσως. Δώστε προσοχή, Delta 951, Boston Centre, 134.0. Spirit 1300, η κυκλοφορία είναι στα έξι με οκτώ μίλια αριστερά σας, ένα 747. Είμαι σίγουρος πως βλέπετε ποιο είναι. Το ύψος του είναι στα 320, διατηρήστε το 330. Έχετε τον νου σας γι’ αυτό, είναι λευκό και μπλε».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά οι οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια έφτασαν χωρίς περαιτέρω επεισόδια στη Βρετανία. 

Κόσμος
