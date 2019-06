Ντόναλντ Τραμπ: Διαψεύδει ότι αποκάλεσε “κακιά” τη Μέγκαν Μαρκλ – Video

“Δεν είπα ποτέ ότι η Μέγκαν Μαρκλ είναι κακιά. Το επινόησαν τα fake news MME” έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

Και “συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω!” συμπλήρωσε, προτού σπεύσει να ρωτήσει εάν το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και η εφημερίδα New York Times, τα “μαύρα πρόβατά” του, θα του ζητήσουν συγγνώμη.

“Αμφιβάλλω!” είπε με ειρωνική διάθεση.

Προκαλώντας τον χλευασμό των χρηστών του Διαδικτύου, ένας λογαριασμός στο Twitter που μάχεται υπέρ της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις ίδιες κατηγορίες, κάνοντας retweet την ηχητική καταγραφή της συνέντευξης που παραχώρησε στη βρετανική ταμπλόιντ The Sun, όπως και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του αποσπάσματος στο οποίο ακούμε, παρόλα αυτά, τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει αυτή τη λέξη.

Fake News CNN is at it again, falsely claiming President Trump called Meghan Markle "nasty." Here is what he actually said. Listen for yourself! pic.twitter.com/kLuPXBLMhf

— Official Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 1, 2019