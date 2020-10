Ντόναλντ Τραμπ η επιστροφή! 17 tweets σε μια ώρα μέσα από το νοσοκομείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται κολλημένος στο twitter στην τοποθεσία Νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ. Κάπως έτσι μόνο μπορεί να περιγραφεί το γεγονός ότι από την ώρα που ξύπνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τουιτάρει με ρυθμούς πολυβόλου μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται με κορονοϊό.

Μετρήσαμε 17 tweets μέσα σε μια ώρα και αυτό έχει ήδη ιντρογκάρει του χρήστες του twitter οι οποίοι κάνουν και την σχετική πλάκα. «Κάποιος έχει ένα κανονικό ξύπνημα στις 7 το πρωί στο νοσοκομείο», έγραψε χρήστης και ένας άλλος έγραψε: «Του δίνουν δεξαμεθαζόνη που μπορεί να προκαλέσει σύγχιση. Τείνω να συμφωνήσω».

Someone having a Normal 7am waking up in the hospital pic.twitter.com/LnJzsoVt5O

He is on dexamethasone, which may cause confusion or altered thinking. I tend to agree. Mania, too. pic.twitter.com/kw1nIHMPma