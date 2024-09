Ντόναλντ Τραμπ: «Η Τέιλορ Σουίφτ θα πληρώσει το τίμημα που υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις»

Την ανακοίνωση της Τέιλορ Σουίφτ ότι υποστηρίζει ανοιχτά της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, σχολίασε ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στο Fox & Friends το πρωί της Τετάρτης και προσπάθησε να «αποκρούσει» την επιδοκιμασία της μεγάλης σταρ της ποπ, η οποία με ανάρτησή της δήλωσε ότι θα ψηφίσει της Κάμαλα Χάρις στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Σαν «απάντηση» ο τέως Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν ήταν φαν της Τέιλορ Σουίφτ και ότι θα «πληρώσει το τίμημα της δήλωσής της».

«Ήταν απλώς θέμα χρόνου, δεν ήταν δυνατόν να υποστηρίξει τον Μπάιντεν. Είναι ένα πολύ φιλελεύθερο άτομο. Φαίνεται ότι πάντα υποστηρίζει έναν Δημοκρατικό», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο ίδιος έκανε επίσης μια σύγκριση μεταξύ της Taylor Swift και της Brittany Mahomes -της συζύγου του σταρ του NFL Patrick Mahomes- που έγινε πρωτοσέλιδο την περασμένη εβδομάδα αφού έκανε like σε μια από τις αναρτήσεις του πρώην προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας διαδικτυακή κριτική.

«Στην πραγματικότητα μου αρέσει περισσότερο η Brittany Mahomes, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια – είναι μεγάλη υποστηρικτής του Trump», είπε.

Η Τέιλορ Σουίφτ αμέσως μετά το debate ανάμεσα του Ντραμπ και της Χάρις έσπευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανακοίνωσε την υποστήριξή της στην αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, με όλο τον κόσμο να στρέφει το βλέμμα του πάνω της.

H κορυφαία ποπ τραγουδίστρια επέλεξε να επαναλάβει όσα έγραψε στη λεζάντα ανάρτησης στο Instagram χτες κατά τη διάρκεια των βραβείων MTV Video Music Awards λέγοντας: «Αν είστε 18, εγγραφείτε για να ψηφίσετε» είπε στο κοινό των VMA. «Είναι σημαντικές εκλογές» υπογράμμισε.

«Θα ψηφίσω για την Kamala Harris και τον Tim Walz στις Προεδρικές Εκλογές του 2024. Την ψηφίζω επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τις αιτίες πιστεύω ότι χρειάζεται έναν πολεμιστή για να τα υπερασπιστεί. Νομίζω ότι είναι μια σταθερή, χαρισματική ηγέτιδα και πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τόσα πολλά περισσότερα σε αυτή τη χώρα αν μας οδηγεί η ηρεμία και όχι το χάος. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και εντυπωσιασμένη από την επιλογή της συνυποψήφιος Tim Walz, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+, την εξωσωματική γονιμοποίηση και το δικαίωμα μιας γυναίκας στο δικό της σώμα για δεκαετίες

Έκανα την έρευνά μου και έκανα την επιλογή μου. Η έρευνά σας είναι όλη δική σας και η επιλογή είναι δική σας. Θέλω επίσης να πω, ειδικά στους ψηφοφόρους για πρώτη φορά: Να θυμάστε ότι για να ψηφίσετε, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι! Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ψηφίσεις νωρίς. Θα συνδέσω το πού θα εγγραφείτε και θα βρω ημερομηνίες και πληροφορίες πρόωρης ψηφοφορίας στην ιστορία μου».

Την υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ «δεν άφησε να πέσει κάτω» ούτε ο Έλον Μασκ, ο οποίος με ένα σοκαριστικά ρατσιστικό και σεξιστικό tweet στην πλατφόρμα X προκάλεσε παγκόσμια οργή.

«Εντάξει Τέιλορ…κέρδισες. ΘΑ σου χαρίσω ένα παιδί και θα προσέχω τις γάτες σου με την ζωή μου».

