Ιράν: Συγκλονιστικό βίντεο από βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αμάξια εκτοξεύθηκαν στον αέρα

Κατά την διάρκεια του πολέμου διάρκειας 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις κατάφεραν να εξαπολύσουν φονικά και καταστροφικά πλήγματα όχι μόνο σε στρατηγικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις αλλά και σε κυβερνητικές υποδομές.

Ωστόσο, τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι και ένα συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα (03.07.2205) στα social media, παρουσιάζει ένα τέτοιο χτύπημα σε κεντρικό σημείο της Τεχεράνης.

Ειδικότερα, τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν καρέ καρέ την στιγμή που ισραηλινές βόμβες σφυροκοπούν την πλατεία Quds της Τεχεράνης, ένα αεροπορικό πλήγμα που φαίνεται να πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές πληροφόρησης.

Iranian outlets have published new footage of an attack they claim Israel carried out in Tehran during Operation Rising Lion. pic.twitter.com/qNvx2rkrCz