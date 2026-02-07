Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου για Ιράν στην Ουάσινγκτον στις 11 Φεβρουαρίου

Ο Νετανιάχου εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το «πάγωμα» της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Benjamin Netanyahu και Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Για «να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», θα συναντηθούν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη (11.02.2026), ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου «εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το ”πάγωμα” της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», μια αναφορά στις ένοπλες οργανώσεις που είναι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ εν όψει της νέας συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια νέα σύνοδο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες στο Ομάν στις 6 Φεβρουαρίου.

Θα είναι η έβδομη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αν και το Ιράν είναι κοινός εχθρός των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ισραηλινή γραμμή είναι πιο αδιάλλακτη απ’ αυτή της Ουάσινγκτον, η οποία μοιάζει τώρα να δίνει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζουν εμπειρογνώμονες.

Το Ισραήλ απαιτεί από την πλευρά του «μία αλλαγή καθεστώτος ή τουλάχιστον την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων» του Ιράν, έλεγε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γεωπολιτικός αναλυτής, Μάικλ Χόροβιτς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει εξάλλου επαναλάβει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μία απάντηση ισχύος πρωτοφανούς για το Ιράν».

