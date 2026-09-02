Ντόναλντ Τραμπ: Πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός για να πολεμήσει ενάντια στο καθεστώς;

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, καθώς οι εξελίξεις περιπλέκουν τις επιλογές της Ουάσινγκτον, ανοίγοντας νέα συζήτηση για τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social για το Ιράν έγραψε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και διέψευσε δημοσίευμα του ABC News, το οποίο τον κατηγόρησε για ακόμη μία φορά για παραπληροφόρηση. «Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ABC Fake News», έγραψε ο Τραμπ.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν η ιρανική πλευρά υπογράψει μια συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «χωρίς αξία» για την Τεχεράνη. «Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο αν υπογράψουν μια συμφωνία που για εκείνους δεν αξίζει τίποτα. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και με την οικονομία τους να καταρρέει πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν χρονοτριβεί μέχρι να συμβεί το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε «πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει» ενάντια στο καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν πέρασε τα τελευταία 24ωρα σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή το βράδυ της Τρίτης (01.09.2026).