Κίνηση στους δρόμους: Στα «κόκκινα» ο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας, Αττική Οδό και κέντρο της Αθήνας

Το καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του και όλοι οι Αθηναίοι γύρισαν σπίτια τους και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, με τον Κηφισό να είναι αυτός που αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κίνηση.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες του Google maps ο Κηφισός είναι «κόκκινος» με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση να παρατηρείται από το ύψος του Αιγαλέου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Δείτε την κίνηση στις 08:50:

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει και στην Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και την Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία.

Το κέντρο ξαναγέμισε και πάλι μετά την επιστροφή των εκδρομέων με του δρόμους να είναι «μπορντό» στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Κίνηση φαίνεται να έχει και το λιμάνι του Πειραιά με του εκδρομείς να πηγαινοέρχονται στα λιμάνια.