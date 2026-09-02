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Πούτιν κατά Ουκρανίας και Γερμανίας: «Κρατική τρομοκρατία» από Ζελένσκι, «προβοκάτσια» από Βερολίνο για την επίθεση στη Λειψία

Ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά κατά του Ουκρανού ομόλογού του για τις αναφορές πως ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω της παρουσίας των ουκρανικών drones
Βλαντιμίρ Πούτιν
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
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Πυρά προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τη Γερμανία για την υπόθεση της Λειψίας με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο, εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Μπισκέκ του Κιργιστάν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε τις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι επιθέσεις ουκρανικών drones καθιστούν επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. «Υποσχέθηκε» πως θα βρει τον «κατάλληλο τρόπο» να αντιδράσει, τονίζοντας πως η επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών είναι αναπόφευκτη.

Οι προειδοποιήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπισκέκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «κρατική τρομοκρατία» και τόνισε πως η Ρωσία θα πρόκειται να διαπραγματευτεί με «τρομοκράτες».

Υποστήριξε ωστόσο πως η Ρωσία είναι ανοικτή σε διάλογο.

«Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και να επιτύχουμε διαρκή ειρήνη σε όλη την Ουκρανία και την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με όποιον είναι πρόθυμος να κάνει το ίδιο», ανέφερε συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του προειδοποίησε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες πως «θα υπάρχουν ουκρανικά drones στον ρωσικό ουρανό όσο συνεχίζεται ο πόλεμος».

«Σήμερα, προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος», πρόσθεσε.

«Προβοκάτσια του Βερολίνου για το περιστατικό στη Λειψία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στις κατηγορίες της Γερμανίας ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα, κρύβεται η Ρωσία.

Κατηγόρησε το Βερολίνο για προβοκάτσια και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την πολιτική αναταραχή που βιώνει η οποία προκάλεσε και την πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Και στη μέση η Αρμενία

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν με τον με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν στην Μπισκέκ σημαδεύτηκε από την ένταση για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τελεσίγραφο στον Νικόλ Πασινιάν ζητώντας του είτε να προχωρήσει άμεσα σε δημοψήφισμα για την ένταξη της Αρμανίας στην ΕΕ είτε να παραμείνει στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Η συνάντηση στην Μπισκέκ ήταν η πρώτη μεταξύ Πούτιν και Πασινιάν μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Αρμενία, οι οποίες επιβεβαίωσαν την πολιτική στροφή του Γερεβάν προς τη Δύση.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός με τη σειρά του απάντησε πως είναι πρόωρο να γίνεται λόγος για αποχώρηση της Αρμενίας από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

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