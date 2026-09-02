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Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης - Ένα από τα εμπορικά πλοία έχει βυθιστεί
Ανανεώθηκε πριν 14 λεπτά
Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοικτά της Κωνσταντινούπολης
Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοικτά της Κωνσταντινούπολης / X
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης όταν το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία, το Tugberk Imamoglu και το Alsu, συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά της περιοχής, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθώς το ένα εμπορικό πλοίο έχει βυθιστεί και στο άλλο δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούσθηκαν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ναυτιλιακού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης, το πλοίο «Tugberk Imamoglu», ιδιοκτησίας της Zeybe Denizcilik, λειτουργεί ως φορτηγό χύδην φορτίου, ενώ το πλοίο «Alsu», ιδιοκτησίας της Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, λειτουργεί ως χημικό δεξαμενόπλοιο.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το «Tugberk Imamoglu», το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου ALSU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου TUĞBERK İMAMOĞLU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».

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