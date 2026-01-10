Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Πρέπει να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία για να μην την καταληφθεί από Ρωσία ή Κίνα

Η Γροιλανδία από την άλλη έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της
Ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kevin Lamarque

Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να την αποκτήσουν ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα στο μέλλον, υποστήριξε χαρακτηριστικά.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρόλο που διατηρούν ήδη στρατιωτική δύναμη στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την άμυνα της Γροιλανδίας. «Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Κίνα ή η Ρωσία», δήλωσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για να πετύχει τον σκοπό του.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γροιλανδίας ή οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ θα διέλυε τη Συμμαχία και θα σηματοδοτούσε το τέλος της δομής ασφαλείας που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καλούν το Ιράν σε «αυτοσυγκράτηση» μέσω κοινής δήλωσης – «Καταδικάζουμε την δολοφονία διαδηλωτών»
«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο αντιποίνων» τονίζουν οι τρεις ηγέτες
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάθεται μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Κίρ Σταρμερ, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου
Το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο σύμφωνα με την Washington Post: Το γνώριζε το Βατικανό, αρνήθηκε το καταφύγιο Πούτιν
Ο Μαδούρο δεν «έπιασε τα μηνύματα» Τραμπ να αυτοεξοριστεί από την Βενεζουέλα - Γιατί προτιμήθηκε για την επόμενη ημέρα η Ροντρίγκες που δεν είχε ιδέα για τον σχέδιο των ΗΠΑ
Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο φτάνει στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο Daniel Patrick Manhattan των Ηνωμένων Πολιτειών
Σύμβουλος του Πούτιν απειλεί με βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΕ: «Δεν υπάρχουν συστήματα αεράμυνας ικανά να τους αναχαιτίσουν»
Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε τις χώρες - μέλη «να ψάξουν πιο βαθιά» στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα»
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα
Newsit logo
Newsit logo