Ντόναλντ Τραμπ: «Συγχαρητήρια παππού» – Η 17χρονη εγγονή του έκλεψε τις εντυπώσεις στη νικητήρια ομιλία του

Τα βλέμματα όλων κατάφερε να τραβήξει στην πανηγυρική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, η 17χρονη εγγονή του, Κάι.

Καθώς ο νέος πλέον ένοικος του Λευκού Οίκου μιλούσε από το βήμα, η μεγαλύτερη εγγονή του και κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στάθηκε δίπλα του, πλαισιωμένη από την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Λίγο αργότερα έκανε μία ανάρτηση στο X εκφράζοντας τα συγχαρητήρια στον παππού της για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, προμηνύοντας πως «το μέλλον θα είναι φανταστικό».

«Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ή δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σ’ αγαπώ! Το μέλλον θα είναι φανταστικό», έγραψε συγκεκριμένα, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από μία φωτογραφία που ποζάρει με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ομιλία του.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! , the future gonna be fantastic 🇺🇸 pic.twitter.com/ojpjSoCTQc