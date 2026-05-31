Έντι Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία: Συγχαρητήρια στην αστυνομία, μηδενική ανοχή σε άμυαλες συμμορίες

Στήριξη στις ενέργειες της αστυνομίας της Αλβανίας εξέφρασε ο Έντι Ράμα μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββάτου (30.05.2026) στο Ζβέρνετς (ή Σβέρνιτσα) κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, στα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (31.05.2026), ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας καταδικάζει, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».

Στο μήνυμά του για τα εκτεταμένα επεισόδια στη νοτιοδυτική Αλβανία ο Έντι Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



— Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

«Αύριο (σ.σ. 01.06.2026) είναι η σειρά μου να μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, για το οποίο εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια πλέον και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κάποιες μεγάλες ανακρίβειες, που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Εν τω μεταξύ, συγχαίρω την ηγεσία της Αστυνομίας του Κράτους για την γρήγορη και ακριβή αντίδρασή τους, τόσο απέναντι σε εκείνη την ομάδα μυών χωρίς εγκέφαλο με τον τίτλο των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας του Βλόρα.

Η νέα προσέγγιση της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε γαλάζια στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού, είναι η σωστή.

*Για το ίδιο το έργο και τις αλήθειες και ανακρίβειες γύρω του, περισσότερα αύριο στις 10.00. Live για όλους τους ενδιαφερόμενους φυσικά».

Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel “kidnapped” a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



According to protesters, private security personnel "kidnapped" a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police. The protest was attended by the leader of Albania's left-wing Bashke party.

Να σημειωθεί ότι η Σβέρνιτσα κατοικείται από Έλληνες και μαζί με τη γειτονική Νάρτα, αποτελούν ελληνόφωνους θύλακες, στην περιοχή βόρεια του Αυλώνα.

Διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ενός υπερπολυτελούς θερέτρου στο νησί Σάσων ή Sazan όπως είναι η αλβανική ονομασία, με κόστος 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πίσω από το θέρετρο στο νησί που είναι και σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή, βρίσκονται η κόρη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, σχέδια επένδυσης που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.