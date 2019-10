Ντόναλντ Τραμπ: «Τρελή Νάνσι. Αυτή η τρελή Νάνσι, είναι τρελή»

Την αποκάλεσε τρελή πολλές φορές κάνοντας μάλιστα και την σχετική χειρονομία με το πλήθος να παραληρεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε της απόφασής του να αποσύρει τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις από τη βόρεια Συρία προτού αρχίσει να υβρίζει τη Νάνσι Πελόζι και άλλους Δημοκρατικούς που επιδιώκουν την παραπομπή του — η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του — εξαιτίας των πιέσεων που φέρεται να άσκησε στην Ουκρανία.

«Όσο περισσότερα πετυχαίνει η Αμερική, τόσο περισσότερο καταλαμβάνονται από μίσος και οργή αυτοί οι τρελοί Δημοκρατικοί. Είναι τρελοί. Είναι τρελοί», είπε ο Τραμπ.

Η Πελόζι, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ξεπέρασε τα όρια και αποχώρησε από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο προχθές Τετάρτη, όταν ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του Κράτους την αποκάλεσε «πολιτικό τρίτης κατηγορίας». Η ηγεσία των Δημοκρατικών διαμαρτυρήθηκε έντονα σε αυτή τη συνάντηση για την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει δυνάμεις των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία. «Τρελή Νάνσι. Αυτή η τρελή Νάνσι, είναι τρελή», επαναλάμβανε ο Τραμπ.

Here is Trump trying to sell Nancy Pelosi as the crazy one. #TrumpDallas #CrazyDon pic.twitter.com/4ttt2GPOZo

— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 18, 2019