Ντουμπάι: Σε αναπηρικό αμαξίδιο το μοντέλο από την Ουκρανία που βασανίστηκε σε πάρτι – Λείπουν 10 εκ. οστού από το πόδι της

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες γίνονται γνωστές, για την βάναυση κακοποίηση που υπέστη το μοντέλο του OnlyFans από την Ουκρανία, Μαρία Κόβαλτσουκ, στο Ντουμπάι. Η κοπέλα πλέον κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο ανήμπορη να περπατήσει κανονικά, αφού έχει χάσει 10 εκατοστά οστού από το ένα της πόδι.

Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε στο Ντουμπάι. Μάλιστα, σε αυτή την συνέντευξη ήταν μαζί με την μητέρα της, η οποία βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της για να την φροντίσει και παρακολουθεί την πορεία των θεραπειών αποκατάστασης που λαμβάνει στη Νορβηγία.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, η Άννα Κόβαλτσουκ, μητέρα του μοντέλου που βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο στο Ντουμπάι με διαλυμένη τη σπονδυλική στήλη, τα χέρια και τα πόδια, αποκάλυψε ότι στο σώμα της κόρης της υπάρχουν κι άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα που αποδεικνύουν ότι ήθελαν να τη σκοτώσουν.

Όπως είπε, στο κεφάλι της κόρης της υπάρχει μια τεράστια ουλή από μαχαίρι που ξεκινούσε πάνω από το μέτωπο και συνεχιζόταν στο πίσω μέρος του κρανίου της, ενώ τα μαλλιά της είχαν κοπεί με μαχαίρι.

Maria Kovalchuk, 21, had to have her scalp sewn back on with horrific medical images showing a huge scar on the top of her head.



Maria claims she was brutalised during a “porta potty party” in Dubai and tortured by rich Russians. pic.twitter.com/XrHvQ0bXVv