Ο Guardian σταματά να χρησιμοποιεί το X: «Είναι τοξική πλατφόρμα, ο Έλον Μασκ άσκησε πολιτική επιρροή»

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) που ανήκει στον μεγιστάνα, Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τον Guardian, το X υπό τον Έλον Μασκ, δεν λειτουργεί προς όφελος της εφημερίδας πλέον λόγω «του συχνά ανησυχητικό περιεχομένου που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα».

«Θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι δεν θα δημοσιεύουμε πλέον σε κανέναν επίσημο λογαριασμό σύνταξης του Guardian στο X (πρώην Twitter). Πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα της παρουσίας στο X αντισταθμίζονται πλέον από τα αρνητικά και ότι οι πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για την προώθηση της δημοσιογραφίας μας αλλού.

Αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε εδώ και καιρό, δεδομένου του συχνά ανησυχητικού περιεχομένου που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας και του ρατσισμού. Η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ χρησίμευσε μόνο για να υπογραμμίσει αυτό που σκεφτήκαμε εδώ και πολύ καιρό: ότι το X είναι μια τοξική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης και ότι ο ιδιοκτήτης του, Έλον Μασκ, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να διαμορφώσει τον πολιτικό λόγο.

Οι χρήστες X θα εξακολουθούν να μπορούν να μοιράζονται τα άρθρα μας και η φύση της ζωντανής αναφοράς ειδήσεων σημαίνει ότι θα εξακολουθούμε να ενσωματώνουμε περιστασιακά περιεχόμενο από το X στις σελίδες των άρθρων μας», έγραψε στην ανακοίνωσή της η εφημερίδα.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde