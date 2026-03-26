Κόσμος

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έκανε δώρο ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και το τουφέκι

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αντάλλαξαν δώρα, με τον Λουκασένκο να χαρίζει στον Κιμ ένα… τουφέκι.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσέφερε στον Λουκασένκο ένα σπαθί, ένα μεγάλο βάζο παραδοσιακά διακοσμημένο και διάφορα κοχύλια, καθώς και ένα χρυσό αναμνηστικό κέρμα για να τιμήσει την επίσκεψη του Λευκορώσου ηγέτη στη Βόρεια Κορέα.

Ο Λουκασένκο, από την πλευρά του, έφερε τοπικά προϊόντα όπως σοκολάτα President, λευκορωσικά marshmallow και μαύρο ψωμί. Το πιο αναπάντεχο όμως δώρο ήταν ένα αυτόματο όπλο VSK, με τον Λουκασένκο να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
154
93
62
47
Newsit logo
Newsit logo