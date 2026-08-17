Τραμπ: Η αμυντική συνεργασία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν δείχνει ότι ενώνεται η Μέση Ανατολή

Δεν κρύβει την ικανοποίησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Τα τρία κράτη, Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου, με φόντο επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πολύ ευτυχής,

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Η συμφωνία «δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο», σχολίασε ο Aμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, εκφράζοντας τα «συγχαρητήριά του».

Η Σαουδική Αραβία, όπου υπογράφτηκε η συμφωνία, θέλει να ενισχύσει τις συμμαχίες της ως προς την ασφάλεια, αφού έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Ριάντ παράλληλα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, όπου υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην αναμέτρησή της με την Ανσαραλά, σιιτικό κίνημα γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία έχουν επίσης κοινό το ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Αναλυτές βλέπουν στη συμφωνία τρόπο για τις χώρες που την υπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ, που θεωρείται ολοένα λιγότερο αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή, κι αδυνατεί να σταματήσει το σύνολο των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του στην περιοχή εναντίον των πετρομοναρχιών του Κόλπου.