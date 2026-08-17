Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: 30.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, εκκενώνεται πόλη της Γερμανίας κοντά στα σύνορα όπου πλησιάζει η φωτιά

Ασταμάτητη είναι η φωτιά που μαίνεται εδώ και λίγες μέρες στο Βέλγιο, με το πύρινο μέτωπο να φτάνει τα σύνορα με τη Γερμανία. Η γερμανική πόλη Μόνσαου μάλιστα, έδωσε χθες Κυριακή το βράδυ (16/8/2026) εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε περί τις 23:30 (ώρα Ελλάδας), η δημοτική αρχή στην πόλη αυτή του Βελγίου κάπου 12.000 κατοίκων έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πολίτες που ζουν σε δυο δρόμους, «λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας εξάπλωσης της φωτιάς και των καπνών» και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

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Ακόμα στάλθηκαν μηνύματα προειδοποίησης στους κατοίκους, για τους οποίος στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο.

«Το μέτρο αυτό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτιμάται συνεχώς», πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Ήδη νωρίτερα χθες ο δήμος είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες να φύγουν, όταν ακόμη το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν ενάμισι χιλιόμετρο από τα σύνορα της Γερμανίας και 1,8 χλμ. από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

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🇧🇪 BELGIQUE : Le pire incendie de l'histoire de la Belgique a doublé depuis hier et a désormais ravagé près de 3000 hectares en province de Liège. pic.twitter.com/F9x16QYgP1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2026

Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας.

Belgium’s largest wildfire on record has burned more than 7,400 acres in the High Fens nature reserve and was moving towards the German border on August 16. The blaze, which started on August 14, has been fought by firefighters from Belgium, Germany and Luxembourg. The EU also… pic.twitter.com/eCOsAEcqqc — TRT World (@trtworld) August 16, 2026

Το απόγευμα ο δήμος της Μόνσαου τόνισε πως ακόμη κι αν η πυρκαγιά δεν εξαπλωθεί στην επικράτεια της Γερμανίας προεξοφλούσε «εκτεταμένη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των καπνών».

Wegen Waldbrandes im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn spitzt sich die Lage für die grenznahe Stadt Monschau in NRW weiter zu.Die Flammen sind drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt,teilte die Stadt auf Webseite mit.

Hoffentlich werden die Feuerteufel erwischt.

pic.twitter.com/b9sMoyUBm3 — Rainer Huth (@RainerHuth61) August 16, 2026

Πυροσβέστες από όλη την περιοχή σπεύδουν να υποστηρίξουν την επιχείρηση για να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με την ενημέρωση αργά το βράδυ.

Οι βελγικές αρχές είχαν δώσει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι της κοινότητας Κίχελσαϊντ, περίπου 10 λεπτά οδικώς από τη Μόνσαου.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή εξάλλου 1.800 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας φωτιάς που είχε εξαπλωθεί σε κάπου 3.000 στρέμματα και απειλούσε σπίτια. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον ουσιαστικά ελεγχθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.