Κακοκαιρία σαρώνει την Ισπανία: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο και πέθανε – «Κόκκινος» συναγερμός για βροχές και εκτεταμένες πλημμύρες

Σφοδρές βροχές πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Βαρκελώνη με αποτέλεσμα η Ισπανία να μετρά τον πρώτο της νεκρό από κακοκαιρία, για φέτος. Η σορός ενός άνδρα παρασύρθηκε από χείμαρρο και εν τέλει εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (17.09.2026), βάζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας δεν σταματούν λεπτό να βοηθούν πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από καταιγίδες, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Έχει ήδη δοθεί εντολή για περιορισμό των μετακινήσεων έως ότου εξασθενήσει η κακοκαιρία ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη λειτουργία των ΜΜΜ.

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Barcelona City Council via X/Handout via REUTERS

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας ενώ μέχρι χθες βίωνε μία από τις πιο ξηρές περιόδους της. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι «έσπασε» ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείται μία γυναίκα.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible.



Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

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Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana.



Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes… https://t.co/S928gUYr9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Rius i rieres poden canviar completament en pocs minuts per la intensitat de la pluja.





Prudència i seguiu les indicacions dels serveis d’emergència.#INUNCAT https://t.co/K0MZ6otoMZ pic.twitter.com/OarSzyCmi2 — Mossos (@mossos) September 16, 2026

MATINDING BAHA SA BARCELONA



Lagpas-tuhod na baha ang naranasan sa Barcelona, Spain nitong Miyerkules, matapos humagupit ang malakas na ulan sa Catalan coast.



Sa footage na inilabas ng Barcelona City Council, makikitang sinubukan ng mga rescuer na iligtas ang isang sasakyang… pic.twitter.com/hjcV0GflQX — News5 (@News5PH) September 17, 2026

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

🇪🇸 Spain | Valencia Flood Alert



Heavy rain has battered Valencia, prompting authorities to issue flood warnings and advise residents to avoid unnecessary travel.



The intense rainfall has raised concerns over flash flooding, with emergency services monitoring affected areas… — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 17, 2026

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα, όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

🇪🇸 Spain | Valencia Floods



Heavy rainfall caused flooding across parts of Valencia during overnight storms, leading to stalled vehicles, road and tunnel closures, and disruptions to Metrovalencia services.



According to AEMET data, a weather station in Valencia recorded… — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 17, 2026

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.