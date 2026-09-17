Σαουδική Αραβία και Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις: Drone καταρρίφτηκε μια «ανάσα» από την Μέκκα, δεκάδες βομβαρδισμοί στην Υεμένη

Σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος που ξέσπασε φέτος στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας φόβο για το τι μέλει γενέσθαι καθώς η κατάσταση επηρεάζει -τουλάχιστον οικονομικά- όλον τον πλανήτη. Το κίνημα Ανσαραλά -γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι- που πρόσκειται στο Ιράν, κατηγόρησε το Ριάντ για δεκάδες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Λίγο νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε τους αντάρτες πως εξαπέλυσαν drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας. Οι ίδιοι το διέψευσαν.

Η Σαουδική Αραβία – βασικός σύμμαχος της υεμενίτικης κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα-, υφίσταται από τις αρχές του μήνα ευρείας κλίμακας πλήγματα των Χούθι, καθώς ο πόλεμος αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, ανοίγοντας νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

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Η Ανσαραλά κατάφερε βαριές ήττες στις υεμενίτικες κυβερνητικές δυνάμεις, καταλαμβάνοντας την περασμένη εβδομάδα πρακτικά όλη τη δυτική ακτή της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα κι ενισχύοντας τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, ανέφερε χθες ότι έγιναν 40 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σε 24 ώρες, στις επαρχίες Τάιζ, Μαρίμπ και Χοντάιντα. Είχε ήδη κάνει λόγο για εκατοντάδες βομβαρδισμούς από τις δυνάμεις του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες.

Το βασίλειο δεν αντιδρά γενικά σε ανακοινώσεις αυτού του είδους.

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Τα συντρίμμια του αεροσκάφους που οι Χούθι υποστηρίζουν πως ανήκει στη Σαουδική Αραβία / Houthi Military Media/Handout via REUTERS

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέστρεψε προχθές Τρίτη drone που εξαπέλυσε «η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι» προτού «εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο» της Μέκκας, που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια προσκυνητές, σουνίτες και σιίτες.

«Κόκκινη γραμμή η ασφάλεια των τεμενών»

«Η ασφάλεια των δυο ιερών ισλαμικών τεμενών και των επισκεπτών τους αποτελεί κόκκινη γραμμή», προειδοποίησε, ενώ η αυλή κατήγγειλε την «άνανδρη» επίθεση.

«Δεν θα κρύψω ότι φοβόμαστε (…) Δεν είναι μουσουλμάνοι;! Βάζουν στο στόχαστρο την πιο ιερή πόλη που υπάρχει», είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της Μέκκας.

«Ζούμε σε μια περιοχή όπου μπορούν να συμβούν τα πάντα», είπε άλλος κάτοικος, που περιέγραψε πως είδε ανθρώπους, πανικόβλητους, να «τρέχουν στα παράθυρα για να δουν τι γινόταν».

Πολλές αραβικές κυβερνήσεις καταδίκασαν την καταγγελθείσα επίθεση, ανάμεσά τους η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Συρία και ο Λίβανος. Ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου έκανε λόγο για «γεγονός με εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα», ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) για «ειδεχθείς επιθέσεις».

Ζημιές στην Υεμένη από τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας / HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση με drone που διεξήγαγαν οι Χούθι εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας», ανέφερε εξάλλου χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του την «υποστήριξη» της Άγκυρας στην «εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας».

Το σιιτικό κίνημα διέψευσε ότι στοχοποίησε την ιερή πόλη, με τον εκπρόσωπό του να διαβεβαιώνει πως στόχοι των επιθέσεών του είναι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, «που βρίσκονται μακριά από ιερούς τόπους».

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε πως επιτέθηκε χθες εναντίον εγκατάστασης του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στη Γιάνμπου, στις ακτές στην Ερυθρά θάλασσα, και επίσης εναντίον αεροπορικής βάσης στη Χαμίς Μουσάιτ. Υποστήριξε παράλληλα ότι κατέρριψε σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος.

Παράλληλα, μαίνονταν μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και τους Χούθι στην επαρχία αλ Τζαούφ, στο βόρειο τμήμα της Υεμένης, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζουν στρατιώτες με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης να κινούνται στην έρημο και να στοχοποιούν εχθρικές θέσεις με πολυβόλα.

Δεχόμενη πλήγματα στο έδαφός της και με τα πλοία της να απειλούνται στη θάλασσα, από τη μια πλευρά από την Ανσαραλά στην Ερυθρά θάλασσα, από την άλλη από το Ιράν στον Κόλπο, η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, βρίσκεται σε κλοιό, με δυνητικά πολύ σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Houthi Military Media/Handout via REUTERS

Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου

Οι εξελίξεις διατηρούν ψηλά τις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς στις διεθνείς αργού, άλλαζε χέρια χθες έναντι σχεδόν 106 δολαρίων το βαρέλι, σημειώνοντας ελαφριά πτώση αλλά παραμένοντας πολύ πιο πάνω σε σύγκριση μ την περίοδο προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Με αυτό το φόντο, ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές.

Ταξίδεψε την Τρίτη στην Αίγυπτο, καθώς το Κάιρο φοβάται ότι θα δει τα έσοδά του από τη Διώρυγα του Σουέζ να καταρρέουν εξαιτίας των απειλών για την κυκλοφορία των πλοίων μέσω του Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Και κάλεσε, έχοντας πλάι του τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ ας Σίσι, να υπάρχουν «εγγυήσεις για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα» στην Ερυθρά θάλασσα.

Το Ριάντ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, που επικαλέστηκε πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος.

Από την πλευρά της, η Ανσαραλά διαβεβαιώνει πως δεν υφίσταται καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ αλλά προσθέτει πως απαγορεύει τη διέλευση στα σαουδαραβικά πλοία.

Πάνω από 100.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στην Υεμένη από την έναρξη της πολύνεκρης εφόδου της Ανσαραλά στις αρχές του μήνα, τόνιζε προχθές Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η προηγούμενη φάση του πολέμου στην Υεμένη, που διήρκεσε από το 2014 ως το 2022, προκάλεσε ανθρωπιστική κρίση πελώριων διαστάσεων στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου.