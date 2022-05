Με κάθε τρόπο προσπαθεί (λες και έχει ανάγκη) να μείνει στη δημόσια συζήτηση ο Έλον Μασκ. Αυτή τη φορά η δήλωσή του δεν έχει να κάνει με το αν θα αγοράσει ή όχι το twitter αλλά με το τι θα… ψηφίσει.

Τι είπε αυτή τη φορά ο Έλον Μασκ; Ότι παρά το γεγονός πως ψήφισε τους Δημοκρατικούς στο παρελθόν, τώρα θα ψηφίσει για τους Ρεπουμπλικάνους. «Στο παρελθόν ψήφιζα τους Δημοκρατικούς καθώς ήταν (κυρίως) το πιο ευγενές πολιτικό κόμμα. Αλλά, έγιναν το πολιτικό κόμμα της διαίρεσης και του μίσους. Έτσι, δεν μπορώ πλέον να τους υποστηρίζω και θα ψηφίσω τους Ρεπουμπλικάνους» ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Τώρα, παρακολουθώ να εξελίσσεται η εκστρατεία που κάνουν με τα βρόμικα κόλπα τους εναντίον μου» έγραψε ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, που έχει συμφωνήσει να εξαγοράσει την Twitter Inc.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

May 18, 2022

Ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος δήλωσε πρόσφατα ότι θα αντιστρέψει την απαγόρευση του Twitter κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, όταν θα ολοκληρώσει την εξαγορά της πλατφόρμας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το Twitter έχει επηρεαστεί από την άκρα αριστερά, καθώς η έδρα του βρίσκεται στην Καλιφόρνια, μία πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία είναι γνωστή για τις προοδευτικές πολιτικές της.

Η τιμή των μετοχών της Tesla μειώθηκε χθες κατά 6,8%, μετά την ανακοίνωση του Μασκ ότι υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ η εταιρία απομακρύνθηκε από τη σύνθεση ενός δείκτη βιωσιμότητας, ο οποίος παρακολουθείται στενά.

Αναρτήσεις στο Twitter που κορόιδευαν τον Έλον Μασκ προκάλεσαν τη μητέρα του, τη Μάγιε Μασκ, να πάρει θέση μέσω του λογαριασμού της, για να υπερασπιστεί τον γιο της.

«Καημένε Έλον. Κανένας προοδευτικός δεν θα αγοράζει πια τα αυτοκίνητά σου, όταν υπάρχουν τόσες πολλές πιο πλούσιες επιλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά μία ανάρτηση.

Η μητέρα του Μασκ επέκρινε μερικές από τις αναρτήσεις ως «ελεεινά σχόλια» αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για τρολ ή για σχόλια που έγιναν από ψεύτικους λογαριασμούς χρηστών.

Is this a bot or troll? 16 followers and nearly 2000 likes. Makes you think? #NastyNasty pic.twitter.com/uwJlCeq85Y — Maye Musk (@mayemusk) May 18, 2022

Digging deeper… Poor Elon is trending. This Twitter account has 16 followers. It has over 1000 likes and nearly 400 retweets by people who also have very few followers. One has only 7 followers. Who is creating these trends? And why are they dishonest and malicious? https://t.co/LzcHcKwR2K — Maye Musk (@mayemusk) May 18, 2022

More nasty comments with 110 followers, since 2009!! Troll or bot? pic.twitter.com/yuf41t5AJG — Maye Musk (@mayemusk) May 18, 2022

Ο Μασκ είναι ένας ενεργός επικριτής της κυβέρνησης Μπάιντεν και των Δημοκρατικών για τις προτάσεις τους να φορολογήσουν τους δισεκατομμυριούχους και να δώσουν περισσότερα φορολογικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται από εργάτες που είναι μέλη αμερικανικών εργασιακών σωματείων.

Την προηγούμενη χρονιά, η εταιρία που καταγράφει την Καλιφόρνια ως τη μεγαλύτερη αγορά της στις ΗΠΑ, μετακίνησε την έδρα της στο Τέξας, το οποίο είναι πολιτικά πιο συντηρητικό.

Ο Μασκ μετακίνησε την προσωπική κατοικία του από την Καλιφόρνια στο Τέξας, όπου δεν επιβάλλεται πολιτειακός φόρος εισοδήματος.

Ο ίδιος, πώλησε μετοχές της Tesla, οικονομικής αξίας περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την προηγούμενη χρονιά, προκειμένου να πληρώσει φόρους και να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του Twitter που πρότεινε ο ίδιος.

Οικονομικοί αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις μετοχών τον βοήθησαν να αποκτήσει οικονομική ρευστότητα από τον ανταγωνισμό για τις μετοχές της Tesla, αλλά και να διαφοροποιήσει τον πλούτο του.