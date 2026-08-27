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Ο επικεφαλής της CIA πήγε στη Μόσχα για να αποτρέψει επίθεση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Ο Τραμπ υποστήριξε όμως ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται ούτε με το Ιράν ούτε με τις ρωσικές απειλές εναντίον του ΝΑΤΟ
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Τζον Ράτκλιφ /REUTERS/Kylie Cooper/File Photo
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα με τον πραγματικό λόγο επίσκεψής του να μην αποκαλύπτεται από τον ίδιο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η επίσκεψη είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Η Wall Street Journal αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ίσως εξαπολύσει «μια περιορισμένη επίθεση» εναντίον του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια.

Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα “μισο- ρουτίνα” στη διάρκεια συνέντευξής του χθες στον συντηρητικό σχολιαστή Γκλεν Μπεκ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα ο Ράτκλιφ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στο Ιράν, απειλώντας με επιπλέον κυρώσεις αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε στη διάρκεια της συνέντευξής του χθες όμως ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται ούτε με το Ιράν ούτε με τις ρωσικές απειλές εναντίον του ΝΑΤΟ. «Δεν ήταν εκεί για κανένα από τα ζητήματα που αναφέρατε», τόνισε όταν ρωτήθηκε.

Συνομιλίες «μεταξύ μυστικών υπηρεσιών»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε χθες ότι ο Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα για συνομιλίες “μεταξύ μυστικών υπηρεσιών”, προσθέτοντας ότι δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν.

Ο Πεσκόφ εκτίμησε ότι “είναι ακόμη πρώιμο για να πούμε σε ποιο βαθμό (η επίσκεψη αυτή) θα επηρεάσει τη διαδικασία αποκατάστασης των διμερών μας σχέσεων από τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προς το παρόν δεν είναι προγραμματισμένες άλλες μελλοντικές συνομιλίες, όμως μίλησε για “θετικές” επαφές αν και αρνήθηκε να σχολιάσει τα θέματα που συζητήθηκαν.

Το προηγούμενο, γνωστό ταξίδι επικεφαλής της CIA στη Ρωσία είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021, πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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